最適な
ホスティング環境を選択
GitLab.com
GitLabがホストするクラウド型。技術的な設定は不要です。
GitLabのダウンロードやインストールを自社で行う手間を気にせず、すぐに利用を開始できます。利用を開始する
ご利用の開始には、サインインまたはアカウント登録が必要です。
GitLab.comには以下が含まれます：
- 無制限のライセンスユーザー数
- 毎月10,000分のコンピューティング時間
Self-Managed
GitLabをご自身の環境にインストールしてホストする自己管理型です。
自社インフラまたはパブリッククラウド環境にGitLabをダウンロード・インストールできます。利用を開始する
Self-Managedには以下が含まれます：
- 自前のストレージとRunnerの使用
- Duo Self-Hostedモデル
完全なデータ分離やデータレジデンシー管理が必要なお客様は、GitLab Dedicatedについてお問い合わせください
