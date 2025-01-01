最適な
ホスティング環境を選択

GitLab.com

GitLabがホストするクラウド型。技術的な設定は不要です。

GitLabのダウンロードやインストールを自社で行う手間を気にせず、すぐに利用を開始できます。

GitLab.comには以下が含まれます：

  • 無制限のライセンスユーザー数
  • 毎月10,000分のコンピューティング時間

Self-Managed

GitLabをご自身の環境にインストールしてホストする自己管理型です。

自社インフラまたはパブリッククラウド環境にGitLabをダウンロード・インストールできます。

Self-Managedには以下が含まれます：

  • 自前のストレージとRunnerの使用
  • Duo Self-Hostedモデル

完全なデータ分離やデータレジデンシー管理が必要なお客様は、GitLab Dedicatedについてお問い合わせください

