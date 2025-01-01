Bevorzugtes
Hosting-Setup auswählen

GitLab.com

Von uns gehostet, kein technisches Setup erforderlich

Wenn GitLab nicht selbst heruntergeladen und installiert werden soll.

Anmeldung oder Registrierung eines Kontos erforderlich, um zu beginnen

GitLab.com umfasst:

  • Unbegrenzte Anzahl lizenzierter Benutzer(innen)
  • 10.000 Compute-Minuten pro Monat

Self-Managed

Selbst gehostet, GitLab wird auf der eigenen Infrastruktur installiert

GitLab wird auf der eigenen Infrastruktur oder in der öffentlichen Cloud-Umgebung heruntergeladen und installiert.

Anmeldung oder Registrierung eines Kontos erforderlich, um zu beginnen

Self-Managed umfasst:

  • Eigener Speicher und eigene Runner
  • Duo-Self-Hosted-Modelle

Vollständige Datenisolierung und Residenzkontrolle erforderlich? Kontaktiere den Vertrieb, um mehr über GitLab Dedicated zu erfahren

Unsicher, wie du anfangen sollst?

Das Team zeigt, wie GitLab für wachsende Teams angepasst werden kann.

