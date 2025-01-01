Bevorzugtes
Hosting-Setup auswählen
GitLab.com
Von uns gehostet, kein technisches Setup erforderlich
Wenn GitLab nicht selbst heruntergeladen und installiert werden soll.Jetzt starten
Anmeldung oder Registrierung eines Kontos erforderlich, um zu beginnen
GitLab.com umfasst:
- Unbegrenzte Anzahl lizenzierter Benutzer(innen)
- 10.000 Compute-Minuten pro Monat
Self-Managed
Selbst gehostet, GitLab wird auf der eigenen Infrastruktur installiert
GitLab wird auf der eigenen Infrastruktur oder in der öffentlichen Cloud-Umgebung heruntergeladen und installiert.Jetzt starten
Anmeldung oder Registrierung eines Kontos erforderlich, um zu beginnen
Self-Managed umfasst:
- Eigener Speicher und eigene Runner
- Duo-Self-Hosted-Modelle
Vollständige Datenisolierung und Residenzkontrolle erforderlich? Kontaktiere den Vertrieb, um mehr über GitLab Dedicated zu erfahren
Unsicher, wie du anfangen sollst?
Das Team zeigt, wie GitLab für wachsende Teams angepasst werden kann.