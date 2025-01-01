Sélectionnez votre configuration
d'hébergement préférée
GitLab.com
Nous hébergeons la plateforme, aucune configuration technique requise.
Vous n'avez pas à vous soucier de télécharger et d'installer vous-même GitLab.Commencer
Vous devez vous connecter ou créer un compte pour commencer.
GitLab.com inclut :
- Nombre illimité d'utilisateurs sous licence
- 10 000 minutes de calcul par mois
GitLab Self-Managed
Vous hébergez GitLab et l'installez sur votre propre infrastructure.
Téléchargez et installez GitLab sur votre propre infrastructure ou dans notre environnement cloud public.Commencer
Vous devez vous connecter ou créer un compte pour commencer.
GitLab Self-Managed inclut :
- Utilisation de vos propres espaces de stockage et runners
- Modèles GitLab Duo Self-Hosted
Besoin d'une isolation complète des données et d'un contrôle de la résidence ? Contactez notre équipe commerciale pour en savoir plus sur GitLab Dedicated
Vous ne savez pas par où commencer ?
Découvrez comment GitLab peut être adaptée à votre équipe en pleine croissance.