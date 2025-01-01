Seleziona la configurazione
di hosting preferita

GitLab.com

Hosting gestito da noi, nessuna configurazione tecnica richiesta

Se non vuoi preoccuparti di scaricare e installare GitLab da solo.

GitLab.com include:

  • Utenti con licenza illimitati
  • 10.000 minuti di calcolo al mese

Self-Managed

Hosting gestito da te, installa GitLab sulla tua configurazione

Scarica e installa GitLab sulla tua infrastruttura o nel nostro ambiente cloud pubblico.

Self-Managed include:

  • Usa il tuo spazio di archiviazione e i tuoi runner
  • Modelli Duo self-hosted

Hai bisogno di isolamento completo dei dati e controllo della residenza? Contatta il reparto vendite per scoprire GitLab Dedicated

