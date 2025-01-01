Seleziona la configurazione
di hosting preferita
GitLab.com
Hosting gestito da noi, nessuna configurazione tecnica richiesta
Se non vuoi preoccuparti di scaricare e installare GitLab da solo.Inizia ora
GitLab.com include:
- Utenti con licenza illimitati
- 10.000 minuti di calcolo al mese
Self-Managed
Hosting gestito da te, installa GitLab sulla tua configurazione
Scarica e installa GitLab sulla tua infrastruttura o nel nostro ambiente cloud pubblico.Inizia ora
Self-Managed include:
- Usa il tuo spazio di archiviazione e i tuoi runner
- Modelli Duo self-hosted
