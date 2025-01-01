Selecione sua configuração
de hospedagem preferida
GitLab.com
Hospedagem feita por nós, sem necessidade de configuração técnica
Se você não quer se preocupar em baixar e instalar o GitLab por conta própria.Comece já
Você precisa fazer login ou se registrar para começar
O GitLab.com inclui:
- Usuários licenciados ilimitados
- 10.000 minutos de computação por mês
Self-Managed
Hospedagem feita por você, instale o GitLab na sua própria configuração
Baixe e instale o GitLab na sua própria infraestrutura ou no nosso ambiente de nuvem pública.Comece já
Você precisa fazer login ou se registrar para começar
O Self-Managed inclui:
- Traga seus próprios runners e armazenamento
- Modelos Duo auto-hospedados
Precisa de isolamento completo de dados e controle de residência? Fale com a equipe de vendas para saber mais sobre o GitLab Dedicated
Não sabe por onde começar?
Deixe nossa equipe mostrar como o GitLab pode ser personalizado para sua equipe em crescimento.