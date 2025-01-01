Seleccione su configuración
de alojamiento preferida

GitLab.com

Alojado por nosotros, sin configuración técnica requerida

Si no desea preocuparse por descargar e instalar GitLab usted mismo.

Comenzar
GitLab.com incluye:

  • Usuarios con licencia ilimitados
  • 10.000 minutos de cálculo por mes

Self-Managed

Alojado por usted, instale GitLab en su propia configuración

Descargue e instale GitLab en su propia infraestructura o en nuestro entorno de nube pública.

Comenzar
Self-Managed incluye:

  • Use su propio almacenamiento y runners
  • Modelos autoalojados de Duo

¿Necesita aislar por completo los datos y controlar dónde residen? Hable con ventas para saber más sobre GitLab Dedicated

