GitLab.com
Alojado por nosotros, sin configuración técnica requerida
GitLab.com incluye:
- Usuarios con licencia ilimitados
- 10.000 minutos de cálculo por mes
Self-Managed
Alojado por usted, instale GitLab en su propia configuración
Self-Managed incluye:
- Use su propio almacenamiento y runners
- Modelos autoalojados de Duo
