01Autoriser
Objectif
Qui et quoi peut agir, et dans quelles limites ?
Chaque personne, agent et service possède une identité connue ou composite, un responsable désigné et un accès limité à la tâche en cours.
Exemples de contrôles
- Inventaire des agentsChaque agent, intégration et compte de service est connu et a un responsable.Catalogue d'IA
- Identité des agentsChaque action d'un agent est rattachée à l'agent et à l'humain qui l'a déclenchée.Identité composite
- Gestion des secretsCentralisée, selon le principe du moindre privilège, avec rotation et révocation possibles, ainsi qu'une portée et une durée de vie définies pour chaque identifiant.GitLab Secrets Manager