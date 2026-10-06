Notre approche pour instaurer la confiance dans une flotte d'agents commence par l'usine logicielle dans laquelle ils travaillent. La sécurité est intégrée à chaque étape, de sorte que les agents opèrent sous des contrôles qu'ils ne peuvent pas contourner. L'autonomie n'est pas accordée, elle se mérite, une étape à la fois.

Cinq étapes, bâties sur un fondement de politiques, d'audit et de responsabilité, définissent ce que chaque agent doit prouver. Plus un agent fait ses preuves, plus il gagne en autonomie.