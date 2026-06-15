01Autorizar
Propósito
¿Quién y qué puede actuar, y con qué límites?
Cada persona, agente y servicio tiene una identidad conocida o compuesta, un responsable designado y un acceso limitado a la tarea en cuestión.
Controles de ejemplo
- Inventario de agentesCada agente, integración y cuenta de servicio es conocido y tiene un responsableCatálogo de IA
- Identidad de los agentesCada acción de un agente se puede rastrear hasta el agente y la persona que la desencadenóIdentidad compuesta
- Gestión de secretosCentralizada, con privilegios mínimos, rotada y revocable, con un alcance y una vida útil definidos para cada credencialGitLab Secrets Manager