GitLab para servicios automotrices

Nuestros ciclos de comentarios duraban entre 4 y 6 semanas. ¿Cómo es posible escribir código hoy y tener que esperar seis semanas para saber si funciona o no? No recuerdo la camisa que usé ayer ni lo que desayuné esta mañana, mucho menos voy a recordar lo que escribí hace seis semanas. Además, es probable que haya trabajado en otras funcionalidades durante todo ese tiempo y que ahora no tenga el contexto necesario para recordar la lógica de mi código.