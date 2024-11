GitLab für Automobildienstleistungen

Unsere Feedbackschleifen dauerten 4–6 Wochen. Kann man sich heute noch vorstellen, jetzt Code zu schreiben und erst sechs Wochen später zu erfahren, ob er funktioniert oder kaputt ist? Ich erinnere mich nicht mehr daran, welches Hemd ich gestern getragen habe, geschweige denn, was ich heute Morgen zum Frühstück gegessen habe oder was ich vor sechs Wochen geschrieben habe. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich in den letzten sechs Wochen an Funktionen gearbeitet habe, und wenn ich nun versuche, zu entschlüsseln, was ich dabei gedacht habe, dann wäre das ein sehr anstrengender Kontextwechsel.