Zum zweiten Mal in Folge ist GitLab auch im Jahr 2024 ein Leader im Gartner Magic Quadrant für DevOps-Plattformen und ist sowohl im Bereich „Ability to execute“ als auch im Bereich „Completeness of vision“ am besten positioniert.

Seit unserer Gründung konzentrieren wir uns darauf, alle Beteiligten des Software-Entwicklungsprozesses – Entwicklungs-, Sicherheits- und Betriebsteams – zusammenzubringen und es ihnen zu ermöglichen, auf einer KI-gestützten DevSecOps-Plattform zusammenzuarbeiten und die Software von morgen zu entwickeln. Die diesjährige Auszeichnung bestätigt nicht nur unsere Vision der Softwareentwicklung, sondern auch unseren Erfolg bei der Schaffung von Kundennutzen, indem wir diese Vision in die Tat umsetzen.