01Autorizzare
Scopo
Chi e cosa può agire, e entro quali limiti?
Ogni persona, agente e servizio ha un'identità nota o composta, un responsabile designato e un accesso limitato all'attività da svolgere.
Controlli di esempio
- Inventario degli agentiOgni agente, integrazione e account di servizio è noto e ha un responsabileCatalogo IA
- Identità degli agentiOgni azione di un agente è riconducibile all'agente e alla persona che l'ha avviataIdentità composta
- Gestione dei segretiCentralizzata, con privilegi minimi, a rotazione e revocabile, con un ambito e una durata definiti per ogni credenzialeGitLab Secrets Manager