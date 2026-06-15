01 01 L'economia è cambiata

Il codice è abbondante. La fiducia è scarsa. Gli stessi modelli di IA che permettono agli agenti di scrivere e rilasciare codice alla velocità delle macchine rendono anche più rapido ed economico scoprire, collegare e sfruttare le vulnerabilità esistenti. Il volume delle scoperte cresce ormai più velocemente della capacità dei team di verificare, assegnare priorità e correggere ciò che conta.