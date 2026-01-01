Claude CodeとGitLab：リリースまでの3つのワークフロー

エージェント型AIコーディングツールはコードを素早く書きます。しかし、リリースするのは誰でしょうか？Claude CodeとGitLab Duo Agent Platformを組み合わせることで、バグレポートから本番環境への修正まで一貫して実現する方法をご紹介します。