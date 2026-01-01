AIの記事を参照

特集記事

GitLab Duo Agent Platformのカスタムエージェントでデプロイプロセスを自動化する

GitLab Duo Agent Platformのカスタムエージェントを使えば、複雑で反復的なGitOps作業を数分で自動化できます。バージョン管理・ガバナンス・セキュリティはエンタープライズの要件に沿ったまま維持され、スピードとコントロールを両立できます。

Author: Cesar Saavedra記事を読む

最近の投稿

AI

Claude CodeとGitLab：リリースまでの3つのワークフロー

エージェント型AIコーディングツールはコードを素早く書きます。しかし、リリースするのは誰でしょうか？Claude CodeとGitLab Duo Agent Platformを組み合わせることで、バグレポートから本番環境への修正まで一貫して実現する方法をご紹介します。

AI

チームコラボレーションを再定義する、エージェント型AIの8つのパターン

UXリサーチャーが17のエージェント型プラットフォームを調査して学んだこと - 人間のチームがAIと並走するための設計とはどのようなものか。

AI

GitLabとAnthropic：エンタープライズ開発のためのガバナンスAI

GitLabがAnthropicとのClaude統合を強化。ガバナンス・コンプライアンス・監査証跡を組み込んだプラットフォームで、最新Claudeモデルへのアクセス、そしてGoogle CloudやAWSを通じた柔軟なクラウド展開をエンタープライズに提供します。

AI

GitLabとVertex AI on Google Cloud：エージェント型ソフトウェア開発の加速

Google CloudのVertex AIとGitLab Duo Agent Platformを組み合わせることで、ファウンデーションモデル、エンタープライズ制御、Model Gardenの豊富なモデルを活用したエージェント型開発が実現します。

AI

MCPであらゆるツールを接続してGitLab Duo Agent Platformを拡張

MCPを使用して外部ツールをGitLab Duo Agent Platformに接続する方法を解説します。3つの実践的なワークフローデモを含むステップバイステップのセットアップガイドです。

AI

チームのソフトウェア提供を加速する10のAIプロンプト

ソフトウェアライフサイクル全体をカバーするすぐに使えるAIプロンプトで、レビューの滞留、セキュリティの遅延、調整の手間を解消します。

AI

AIは脆弱性を検出できるが、リスクの責任は誰がとる？

AIを活用した脆弱性検出は急速に進化していますが、それに伴ってますます難しくなるポリシーの適用、ガバナンス、サプライチェーンセキュリティという課題には、包括的なプラットフォームが必要です。

AI

GitLab Duo Agent PlatformとClaudeで開発を加速する

Anthropic社のClaudeなどの外部AIモデルを活用して、コード生成からパイプライン作成まで、あらゆる作業をGitLab内で直接自動化する方法をご紹介します。

AI

エージェント型SDLC：GitLabとタタ・コンサルタンシー・サービシズ（TCS社）が企業全体でインテリジェントオーケストレーションを提供

開発者と連携してワークフローを自動化し、コンプライアンスを強化し、デリバリーを加速するAIエージェントでDevSecOpsをスケールします。

Ready to get started?

See what your team could do with a unified DevSecOps Platform

Get free trial

Find out which plan works best for your team

Learn about pricing

Learn about what GitLab can do for your team

Talk to an expert