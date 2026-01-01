GitLab Duo Agent Platformのカスタムエージェントでデプロイプロセスを自動化する
GitLab Duo Agent Platformのカスタムエージェントを使えば、複雑で反復的なGitOps作業を数分で自動化できます。バージョン管理・ガバナンス・セキュリティはエンタープライズの要件に沿ったまま維持され、スピードとコントロールを両立できます。記事を読む
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エージェント型AIコーディングツールはコードを素早く書きます。しかし、リリースするのは誰でしょうか？Claude CodeとGitLab Duo Agent Platformを組み合わせることで、バグレポートから本番環境への修正まで一貫して実現する方法をご紹介します。
UXリサーチャーが17のエージェント型プラットフォームを調査して学んだこと - 人間のチームがAIと並走するための設計とはどのようなものか。
GitLabがAnthropicとのClaude統合を強化。ガバナンス・コンプライアンス・監査証跡を組み込んだプラットフォームで、最新Claudeモデルへのアクセス、そしてGoogle CloudやAWSを通じた柔軟なクラウド展開をエンタープライズに提供します。
Google CloudのVertex AIとGitLab Duo Agent Platformを組み合わせることで、ファウンデーションモデル、エンタープライズ制御、Model Gardenの豊富なモデルを活用したエージェント型開発が実現します。
MCPを使用して外部ツールをGitLab Duo Agent Platformに接続する方法を解説します。3つの実践的なワークフローデモを含むステップバイステップのセットアップガイドです。
AIを活用した脆弱性検出は急速に進化していますが、それに伴ってますます難しくなるポリシーの適用、ガバナンス、サプライチェーンセキュリティという課題には、包括的なプラットフォームが必要です。
Anthropic社のClaudeなどの外部AIモデルを活用して、コード生成からパイプライン作成まで、あらゆる作業をGitLab内で直接自動化する方法をご紹介します。
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