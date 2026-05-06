Claude CodeとGitLab：リリースまでの3つのワークフロー

Claude Codeが開発者に支持される理由は、ターミナルやIDE内でシニアエンジニアとペアプログラミングをしているような感覚を味わえるからです。なじみのないコードの理解、修正の提案、新機能のスキャフォールディングを素早く行えます。

しかし、注目すべきパターンがあります。エージェント型コーディングツールがコードを書く能力を向上させるほど、ソフトウェアライフサイクルの残りの工程がそれに追いつけなくなっていきます。バグのバックログは増加し、パイプラインの失敗率は上昇し、セキュリティの脆弱性はチームがトリアージできるペースよりも速く蓄積されていきます。コードを書くことと、ソフトウェアをリリースすることは同じではなく、両者の間には現実的なギャップが存在します。

GitLabは、Claude Codeの後に続くソフトウェアライフサイクルの残りのすべての工程（CI/CD、セキュリティスキャン、コードレビュー、承認）を、一か所で、監査証跡付きで加速します。

このチュートリアルでは、Claude Codeがコードベースで素早く動作し、GitLabがそのコードを認定済みのリリース済み変更へと変換するまでのすべてを担う3つのシナリオを紹介します。

C++のバグをClaude Codeで修正し、GitLab CI/CD、セキュリティスキャン、Duo Code Reviewに後の処理を任せる。

GitLab MCPのコンテキストを追加して、Claudeがローカルファイルだけでなく実際のイシューから作業できるようにする。

Duo Agent Platformのクロードが動かす外部エージェントを使用して、MR内のコードレビューフィードバックに直接対応する。

前提条件

GitLabプロジェクトの準備

このチュートリアルの手順を自分の開発環境で再現する場合は、以下を実施してください。

Tanuki Iot PlatformプロジェクトをGitLab環境にインポートします。オープンイシューもすべてインポートしてください。

プロジェクトをローカル環境にクローンし、ディレクトリに移動します。

ターミナルを開き、 claude コマンドでClaude Codeを起動します。

Copy git clone https://gitlab.example.com/examplegroup/tanuki-iot-platform.git cd tanuki-iot-platform claude

プロンプトでプロジェクトの目的を確認します。

Copy What is this project about?

Claude CodeとGitLabを使い始める

最初のシナリオでは、C++で書かれたハードウェアセンサーのバグを修正します。Arduinoコレクターは、USB接続されたArduino Uno R4ボードからメトリクスを読み取りますが、デバイス /dev/ttyACM0 が接続されていない場合にクラッシュします。

GitLab issue showing the Arduino IoT collector crash bug report

イシュー4のバグレポートを確認した後、 main.cpp ファイルのコードを調べます。例えばvimを使って確認できます。

Copy vim sensors/arduino-iot-collector/src/main.cpp

Arduino IoT Collector source code open in vim

CMakeでコレクターのバイナリをビルドして実行し、問題を再現します。

Copy cmake -S . -B build cmake --build build ./build/arduino_iot_collector Starting Arduino IoT Collector Application... libc++abi: terminating due to uncaught exception of type std::runtime_error: Failed to initialize Arduino temperature sensor: Arduino port not found: /dev/ttyACM0 [1] 85289 abort ./build/arduino_iot_collector

Claude Codeを開き、次のプロンプトで修正を依頼します。

Copy Please help me fix the Arduino IoT Collector sensor - it crashes.

Claude Codeはコードベースを検索し、 main.cpp ファイルの問題を特定します。このファイルでは std::runtime_error() 例外がスローされ、アプリケーションが即座にクラッシュしています。期待される動作は、ユーザーフレンドリーな設定エラーをログに記録し、アプリケーションの実行を継続することです。

ソースコードの修正とビルドが成功したら、Gitブランチの作成、コミット、マージリクエストの作成を行い、CI/CDパイプライン、セキュリティスキャン、コードレビューのワークフローをトリガーします。

Claude CodeでGitを操作するには、いくつかの方法があります。

プロンプトを使用する： Please help me create a Git branch and commit and push the changes.

シェルコマンドを実行する： ! でコマンドプロンプトを開き、 git checkout -b fix-arduino-sensor 、 git commit -avm "..." 、 git push コマンドを順に実行します。 git push の出力にMR作成URLが生成されます。クリックするとブラウザが開き、フォームに入力できます。

MRが作成されるとCI/CDパイプラインがトリガーされ、ビルドとテストの動作を確認します。セキュリティスキャンにより、新たな脆弱性が導入されていないことを確認します。新しいMRは自動的に GitLab Duo Code Review Flowをトリガーし、修正の正確性を評価します。開発スタイルガイドとカスタムレビュー指示に従って評価が行われます。

GitLab Duo Code Review custom instructions for C++

GitLab Duo Code Review Flow review feedback comment

Claude Code、GitLab CI/CD、GitLab Duo Agent Platformの動作を紹介する短い録画をご覧ください。

GitLab MCPを使ったClaude CodeによるC++バグの修正

前のシナリオでは、Claude Codeがローカルのコードリポジトリを検索し、利用可能なコンテキストを基に修正を推定しました。しかし、バグを説明するGitLabイシュー、デバッグの議論、問題の修正方法や長期的な対処法についての情報が欠けていました。また、マージリクエストやイシューに保存された過去のコード変更の履歴（ソフトウェア開発ライフサイクル（SDLC）のコンテキスト）も考慮されていませんでした。

このような充実したGitLab SDLCコンテキストを活用するために、 GitLab MCPサーバーをClaude Codeに統合できます。

GitLab MCPサーバーの設定

GitLab MCPサーバーがインスタンスまたはトップレベルグループで 有効化されていることを確認してください。

新しいターミナルを開き、 http トランスポートタイプを使用して GitLab MCPサーバーをClaude Codeに追加します。

gitlab.example.com をご自身のGitLabインスタンスのURLに変更するか、 GitLab.com を使用してください。

Copy claude mcp add --transport http GitLab https://gitlab.example.com/api/v4/mcp

新しいターミナルセッションで claude を実行し、 /mcp と入力して、開いたブラウザページでOAuthを使用してGitLab MCPサーバーで認証します。

Copy claude /mcp

接続を確認するには、Claudeに次のように質問します。

Copy Which GitLab MCP tools are available to you? Show the GitLab MCP Server version

Claude Code, investigating the GitLab MCP Server version

Claude CodeをGitLab MCPサーバーで認証すると、 OAuthを通じて接続され、昇格された別個の権限ではなく、既存のGitLabアイデンティティで動作します。実際には、Claude Codeはアカウントとプロジェクト/グループのメンバーシップを通じてすでにアクセス権を持っているプロジェクト、イシュー、マージリクエスト、その他のGitLabデータのみを閲覧できます。これは重要なガードレールです。MCPはAIツール内のコンテキストを拡張しますが、GitLabの可視性制御を回避したり、独自に広範なアクセス権を生成したりすることはありません。

2つ目のガードレールはユーザー承認です。このフローでは、Claude Codeが呼び出したいMCPツールを特定し、処理を進める前に承認を求めるため、外部コンテキストが取得される際も開発者がループに留まります。セキュリティに敏感な環境では、プロンプトで公開されるデータに注意を払い、MCPは主に信頼できるGitLabコンテンツと併用することも重要です。

バグレポートのイシューに取り組む

プロンプトで イシュー4を参照して、イシューのコンテキストをClaude Codeに取得します。プロジェクトにイシューがない場合は、イシュー4をクローン/コピーして、プロンプトの番号を調整してください。

Copy Please help me fix issue 4

Claude Codeはイシューのコンテキストを取得するために get_issue というMCPツールを呼び出す必要があると判断し、承認を求めます。将来の使用を自動的に承認することもできます。

Claude Code fetching the issue context with MCP tools

Claude Codeがイシューから必要なコンテキストを取得すると、センサーのC++ソースコードを直接分析し始めます。修正を作成して確認した後、Claude Codeがまだ行っていない場合は、新しいGitブランチの作成、コミット、MRの作成を依頼できます。

Copy Please create a new Git branch, commit the changes, and create a new merge request

Claude Codeは create_merge_request というMCPツールを見つけ、ブラウザに切り替えることなく直接MRを作成します。

Claude Code created an MR using MCP tools, linked to Issue 4

GitLabでは、MRの作成イベントにより複数の並列ワークフローが自動的にトリガーされます。

自動ビルドとテストのためのCI/CDパイプライン

C++向けAdvanced SASTによるセキュリティスキャン

GitLab Duo Agent Platformによる Code Review Flow

GitLab内のこれらの自動化されたエージェント型ワークフローは、Claude Codeがイシュー解決のためのAIコーディングを加速するのと同じくらい、ソフトウェアデリバリーを加速します。

CI/CD pipeline status in MR - tests and security scanning

ブラウザでMRを開くか、ターミナルに留まってClaude Codeに次のように確認できます。

Copy Is the Merge Request running OK?

MCPツールの get_merge_request_pipelines を使用して、MRパイプラインのステータスがグリーンでマージ準備完了であることを取得します。

Claude Code fetching MR pipeline status using MCP tools

GitLab MCPサーバーのサポートを受けてClaude Codeが問題を修正する方法を学ぶには、録画をご覧ください。

外部エージェントレビュアーとしてのClaude Code

最後のシナリオでは、Claude Codeが イシュー24の要件（REST/WebSocketバックエンドを持つSpring Boot APIサーバー）を基に新機能を実装しました。CI/CDパイプラインとセキュリティスキャンは問題なく通過していますが、MRにはコードレビューのフィードバックが待機しています。

GitLab Duo Code Review feedback on Spring Boot API Server MR

イシュー、エピック、MRにClaude Codeをコラボレーションパートナーとして追加し、タスクに一緒に取り組むことができます。前提条件については 外部エージェントのドキュメントを参照してください。

プロジェクトメニューの AI > Agentsから Claude Agent by GitLab を有効にします。後でエージェントをメンションまたはアサインする方法として、サービスアカウント名（パターン： @ai-<agent-name>-<top-level-group-name> ）を確認しておいてください。

次に、コードレビューのフィードバックが含まれるMRを開き、要求された変更を確認します。スクリーンショットは MR 78を使用しており、GitLab Duo Code Reviewは Javaのカスタムレビュー指示に従っています。

GitLab Duo Code Review Flow feedback on insecure AllowedOriginPatterns for the API endpoints introduced in the MR

Claude Codeエージェントをメンションして新しいコメントを作成します。

Copy @ai-claude-agent-by-gitlab-<top-level-groupname> Can you help me address the review feedback?

このメンションにより、バックグラウンドで新しいエージェントセッションが生成され、Claude Codeエージェントのセットアップが行われ、レビューフィードバックへの対応が開始されます。完了すると、Gitコミットの作成とMRへのサマリーコメントの投稿という指示に従って処理が完了します。

GitLab Duo Code Review feedback resolved by Claude Agent

ソフトウェア開発が組織のガードレール内に収まるようにするための次のステップを以下に示します。

Merge request widgets showing the CI/CD pipeline, required approvals, security findings, and merge status

Claude CodeがGitLab Duo Agent Platformの外部エージェントとしてレビューを支援する方法を学ぶには、こちらの動画をご覧ください。

Claude CodeとGitLabのヒント

カスタム指示

AGENTS.md のエントリを使用して、コミット前にコードをビルドしてテストすること、変更を最小限に抑えること、プロジェクトのアーキテクチャをより深く理解することをエージェントに指示できます。Tanuki IoT Platformでは以下の 本番環境の例を使用しています。

Copy ## Working with sensors ### Before editing 1. Identify the sensor directory you're working with 2. Check for an `AGENTS.md` file in that directory 3. Read sensor-specific instructions before making changes 4. Follow language-specific style guides ### Making changes - Keep changes minimal and focused on the user request - Do not refactor existing code unless specifically instructed - Preserve original code formatting - Only modify code necessary to solve the specific request ### Creating MRs - Always run local builds and tests first - Create a new branch for changes - Automatically create a merge request after successful commits - Reference relevant issues or tasks in the MR description

これらの カスタム指示は、GitLab Duo Agent Platform上のエージェントとフローでも処理されます。

Claude Codeは CLAUDE.md を優先しますが、これを AGENTS.md に向けることもできます。

Copy @AGENTS.md

まとめ

AIコーディングツールはコードを書く工程での開発者の速度を向上させます。しかし、コードを書くこととソフトウェアをリリースすることは同じではありません。ツールが最初の工程で非常に優れているからこそ、両者のギャップは広がっていきます。より多くのコードが書かれ、バグのバックログが増加し、パイプラインの失敗率が上昇し、セキュリティの脆弱性が蓄積されていきます。

Claude Codeは、コードが存在する場所での生産性を維持します。なじみのないコードベースを理解し、修正を提案し、機能を素早くスキャフォールディングできます。GitLab Duo Agent Platformは、エンタープライズ組織のソフトウェアチームの多くの開発者にとって、その速度を実際にリリースして認定できる安全なソフトウェアへと変換するものです。GitLabを使えば、ソフトウェアライフサイクルの残りの工程（CI/CDパイプラインの修正、セキュリティスキャン、自動修正、コードレビュー、ヒューマンインザループのワークフローなど）を、すべてのエージェント型アクションにおいて追跡し、組織のガードレールとセキュリティポリシーの範囲内で実行するよう設定できます。

このチュートリアルでは、Claude CodeとGitLab Duo Agent Platformを組み合わせる3つの方法を紹介しました。

Claude Codeでバグを修正し、GitLab CI/CD、セキュリティスキャン、Duo Code Reviewに後の処理を任せる。

GitLab MCPのコンテキストを追加して、ClaudeがGitLabイシュー内に保存された実際のコンテキストから作業できるようにする（ローカルファイルのみではなく）。

GitLab Duo Agent Platformのクロードが動かす外部エージェントを使用して、MR内のレビューフィードバックに直接対応する。

3つすべてに共通する原則は同じです。Claudeが速く動き、GitLabが作業を認定します。