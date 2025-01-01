Blogtutorial

AI搭載のGitLab Duoチャットを使用するためのベストプラクティス【10選】

AI搭載のDevSecOpsワークフローにGitLab Duoチャットを統合するためのヒントとコツをご覧ください。さらに、最高の結果を得るためにチャットプロンプトを絞り込む方法に関する専門家のアドバイスもご紹介します。
オープンソース

初心者向けGit reftableフォーマットガイド

Git 2.45.0では、GitLabがreftableバックエンドをGitに取り込んだことで、参照の保存方法が完全に変更されました。この新しいフォーマットの内部の仕組みを詳しく見てみましょう。

AIと機械学習

GitLab DuoとAmazon Qでコードレビューを加速

AI搭載エージェントを使用して、コードレビューを最適化しましょう。自動的にマージリクエストを分析し、バグや可読性、コーディング標準に関する包括的なフィードバックを得られます。

AIと機械学習

自律型AIに関するガイドとリソース

概要と仕組み、DevSecOps環境のレベルアップに役立つ理由、導入時のベストプラクティスなど、自律型AIについて知っておくべきことをすべてご紹介します。

製品

gitlab-triage gemを使ったアジャイルワークフローの自動化

「GitLab入門」シリーズでは、イシューやマージリクエストのトリアージなどの繰り返し発生するタスクを自動化して、デベロッパーの貴重な時間を確保する方法をご紹介します。

エンジニアリング

Amazon ECRからGitLabへのコンテナイメージ移行の自動化

プラットフォームチームがCI/CDをGitLabに移行する際、コンテナイメージの移行がボトルネックになってはなりません。このガイドでは、パイプライン移行を自動化する方法を詳しく解説します。

AIと機械学習

GitLab Duoを使用した自動化シリーズパート1：テストの生成

AI主導のDevSecOpsプラットフォーム（GitLab Duo）を使用して自動テストを生成し、開発速度と品質を向上させた方法をご紹介します。

エンジニアリング

CI 入門：ジョブを順序どおりに、並列に、または順不同で実行する方法

継続的インテグレーション (CI) 入門：CI は初めてですか？GitLab CI の使い方を学び、最初のCIパイプラインをGitLabでビルドしてみましょう。

製品

GitLab Pagesで手軽に数ステップでウェブサイトを作成

このチュートリアルでは、GitLab Pagesとすぐに使えるカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、短時間で個人用ウェブサイトを作成・公開する方法を解説します。

エンジニアリング

モノレポ用のGitLab CI/CDパイプラインを簡単に構築する方法

単一のリポジトリで複数のアプリケーションをホストするモノレポ用に、GitLab CI/CDパイプラインを作成する方法についてご紹介します。

