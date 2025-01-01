Git 2.45.0では、GitLabがreftableバックエンドをGitに取り込んだことで、参照の保存方法が完全に変更されました。この新しいフォーマットの内部の仕組みを詳しく見てみましょう。
AI搭載エージェントを使用して、コードレビューを最適化しましょう。自動的にマージリクエストを分析し、バグや可読性、コーディング標準に関する包括的なフィードバックを得られます。
概要と仕組み、DevSecOps環境のレベルアップに役立つ理由、導入時のベストプラクティスなど、自律型AIについて知っておくべきことをすべてご紹介します。
「GitLab入門」シリーズでは、イシューやマージリクエストのトリアージなどの繰り返し発生するタスクを自動化して、デベロッパーの貴重な時間を確保する方法をご紹介します。
プラットフォームチームがCI/CDをGitLabに移行する際、コンテナイメージの移行がボトルネックになってはなりません。このガイドでは、パイプライン移行を自動化する方法を詳しく解説します。
AI主導のDevSecOpsプラットフォーム（GitLab Duo）を使用して自動テストを生成し、開発速度と品質を向上させた方法をご紹介します。
継続的インテグレーション (CI) 入門：CI は初めてですか？GitLab CI の使い方を学び、最初のCIパイプラインをGitLabでビルドしてみましょう。
このチュートリアルでは、GitLab Pagesとすぐに使えるカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、短時間で個人用ウェブサイトを作成・公開する方法を解説します。
