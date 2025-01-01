Blogtutorial

GitLab Duo Chat : 10 bonnes pratiques à connaître

Découvrez nos conseils et astuces pour intégrer GitLab Duo Chat à vos workflows DevSecOps alimentés par l'IA.
Author: Michael FriedrichLire l'article

Articles récents

Open source

Format reftable de Git : guide pour les débutants

Dans la version 2.45.0 de Git, GitLab a introduit le backend « reftable », révolutionnant ainsi le stockage des références. Découvrez en détail le fonctionnement de ce nouveau format.

IA/ML

GitLab Duo combiné à Amazon Q : optimisez vos revues de code

Découvrez comment optimiser vos revues de code avec des agents d’IA capables d'analyser automatiquement vos merge requests et de vous fournir des commentaires complets sur les bogues, la lisibilité et les normes de codage.

IA/ML

L'IA agentique : guides et ressources

Découvrez ce qu’est l'IA agentique, son fonctionnement, ses avantages, ainsi que les bonnes pratiques pour l'intégrer à vos projets.

Produit

La gemme gitlab-triage : votre alliée pour des workflows Agile automatisés

Découvrez comment automatiser les tâches répétitives pour permettre à vos équipes de se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée.

Ingénierie

Comment automatiser la migration des images de conteneurs d'Amazon ECR vers GitLab

Suivez ce guide étape par étape pour automatiser le processus de migration de vos images de conteneurs d’Amazon ECR vers GitLab.

IA/ML

Automatisation avec GitLab Duo : comment générer des tests (Partie 1)

Découvrez comment nous utilisons GitLab Duo pour générer des tests automatisés et améliorer la rapidité et la qualité de notre développement.

Ingénierie

Intégration continue : créez votre premier pipeline CI avec GitLab

Vous débutez dans l'intégration continue ? Apprenez à créer votre premier pipeline CI avec GitLab. Lisez notre guide complet.

DevSecOps

Apprendre Python : tout savoir sur ce langage de programmation

Python est de plus en plus populaire, et pour de bonnes raisons. Retrouvez toutes les informations essentielles pour faire vos premiers pas avec Python.

Produit

GitLab Pages : comment créer un site web en quelques étapes simples

Découvrez dans ce tutoriel comment créer et héberger votre site web à l'aide de GitLab Pages à partir d'un template prêt à l'emploi et personnalisable.

