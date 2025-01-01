Dans la version 2.45.0 de Git, GitLab a introduit le backend « reftable », révolutionnant ainsi le stockage des références. Découvrez en détail le fonctionnement de ce nouveau format.
Découvrez comment optimiser vos revues de code avec des agents d’IA capables d'analyser automatiquement vos merge requests et de vous fournir des commentaires complets sur les bogues, la lisibilité et les normes de codage.
Découvrez ce qu’est l'IA agentique, son fonctionnement, ses avantages, ainsi que les bonnes pratiques pour l'intégrer à vos projets.
Découvrez comment automatiser les tâches répétitives pour permettre à vos équipes de se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée.
Suivez ce guide étape par étape pour automatiser le processus de migration de vos images de conteneurs d’Amazon ECR vers GitLab.
Découvrez comment nous utilisons GitLab Duo pour générer des tests automatisés et améliorer la rapidité et la qualité de notre développement.
Vous débutez dans l'intégration continue ? Apprenez à créer votre premier pipeline CI avec GitLab. Lisez notre guide complet.
Python est de plus en plus populaire, et pour de bonnes raisons. Retrouvez toutes les informations essentielles pour faire vos premiers pas avec Python.
