10 Best Practices für den Einsatz des KI-basierten GitLab Duo Chat

Tipps zur Integration von GitLab Duo Chat in deine KI-basierten DevSecOps-Workflows. Dazu gibt's Ratschläge für präzisere Chat-Prompts.
Author: Michael Friedrich

Neueste Beiträge

Open Source

Der Anfängerleitfaden zum „reftable“-Format von Git

In Git 2.45.0 hat GitLab das reftable Backend in Git eingeführt – dies verändert die Art und Weise, wie Referenzen gespeichert werden, von Grund auf. Erhalte detaillierte Einblicke, wie dieses neue Format funktioniert.

KI/ML

Leitfäden und Ressourcen zu agentischer KI

Hier erfährst du alles, was du über agentische KI wissen musst, wie sie funktioniert, warum sie deine DevSecOps-Umgebung aufwertet und welche bewährten Methoden es für die Implementierung gibt.

Produkt

Automatisiere Agile-Workflows mit dem gem gitlab-triage

In unserer Serie „Erste Schritte mit GitLab“ erfährst du, wie du wiederkehrende Aufgaben – zum Beispiel die Triage von Tickets und Merge Requests – automatisierst und deinen Entwickler(inne)n dadurch wertvolle Zeit sparst.

Engineering

Automatisierung der Migration von Container-Images von Amazon ECR zu GitLab

Wenn Plattformteams ihre CI/CD zu GitLab verschieben, sollte die Migration von Container-Images kein Engpass sein. Befolge diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, um den Pipeline-Migrationsprozess zu automatisieren.

KI/ML

Automatisierung mit GitLab Duo, Teil 1: Generierung von Tests

Hier erfährst du, wie wir die KI-gestützte DevSecOps-Plattform genutzt haben, um automatisierte Tests zu erstellen und unsere Entwicklungsgeschwindigkeit und -qualität zu verbessern.

Engineering

Grundlagen der GitLab-CI-Pipeline: Aufgaben sequenziell parallel oder ohne Reihenfolge ausführen

Neu in der Continuous Integration? Erfahre, wie du deine erste CI-Pipeline mit GitLab erstellst.

Produkt

Erstelle eine neue Website in wenigen einfachen Schritten mit GitLab Pages

In diesem Tutorial erfährst du, wie du deine persönliche Website mithilfe von GitLab Pages und einer einsatzbereiten Vorlage, die du in wenigen Minuten anpassen kannst, erstellst und hostest.

Engineering

Einfaches Erstellen einer GitLab-CI/CD-Pipeline für ein Monorepo

Erfahre, wie du eine GitLab-CI/CD-Pipeline für ein Monorepo erstellst, um mehrere Anwendungen in einem Repository zu hosten.

Engineering

Deployment mit GitLab CI an verschiedene Umgebungen: So funktioniert es

Erfahre, wie du GitLab CI für automatische Deployments in mehrere Umgebungen einrichtest, inklusive AWS S3-Integration und sicherer Variablenverwaltung.

