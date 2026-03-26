GitLab Feature Flags in Python einrichten

Feature Flags als Methode zur Deployment-Risikominimierung

Wochen Entwicklungsarbeit, abgeschlossenes Code-Review, alle Tests grün. Das Feature gelangt in die Produktion – und innerhalb einer Stunde treffen Fehlerberichte ein. Der Code verhält sich für die meisten Nutzenden korrekt, aber bestimmte Produktions-Szenarien, die im Staging nicht aufgetreten sind, führen bei einem Teil der Nutzenden zu Ausfällen. Das Ergebnis: ungeplanter Rollback, Incident-Dokumentation, Ursachenanalyse.

Feature Flags verhindern genau das. Das Prinzip: Deployment und Release werden entkoppelt. Code gelangt in die Produktion, sobald er bereit ist – wer das neue Feature tatsächlich sieht, wird unabhängig davon über einen Schalter in GitLab gesteuert. Kein Redeployment, kein Hotfix, keine ungeplante Rollback-Prozedur.

Systematisch gesteuerte Rollouts

Der eigentliche Wert von Feature Flags liegt in der schrittweisen Freigabe. Ein typischer Ablauf:

QA-Team (User-IDs-Strategie): Das Feature ist nur für interne Tester sichtbar. Probleme werden erkannt, bevor externe Nutzende betroffen sind. Prozentualer Rollout (z. B. 10 %): Das Feature wird für einen definierten Anteil der Nutzenden aktiviert. Metriken und Fehlerraten lassen sich unter realen Bedingungen beobachten. Vollständige Freigabe: Erst wenn das Verhalten in der Produktion validiert ist, wird das Feature für alle aktiviert.

Tritt auf einer Stufe ein Problem auf, reicht ein Klick in der GitLab-Oberfläche, um das Feature zu deaktivieren – ohne Code-Änderung, ohne Pipeline.

Skalierung und Produktionsbetrieb

GitLab stellt für jedes Projekt eine Unleash-kompatible API bereit. Der Unleash-SDK pollt die Flag-Definitionen beim Start und danach in einem konfigurierbaren Intervall (im Demo-Projekt: 15 Sekunden). Die Auswertung erfolgt lokal aus dem Cache – kein Netzwerkaufruf pro Flag-Abfrage, kein Latenzeinfluss auf den Request.

Für kleinere Deployments ist das 15-Sekunden-Intervall gut geeignet. Bei Deployments mit vielen App-Instanzen von derselben IP-Adresse gilt: GitLab.com unterstützt bei diesem Intervall rund 125 Clients, bevor Rate-Limits greifen. Für größere Produktionsumgebungen empfiehlt sich ein vorgelagerter Unleash Proxy, der Anfragen mehrerer Instanzen bündelt.

Sicherheitsrelevante Aspekte

Keine Credentials im Quellcode: Instance ID und alle Tokens gehören in Umgebungsvariablen, nicht in den Code.

Instance ID und alle Tokens gehören in Umgebungsvariablen, nicht in den Code. Instance ID ist read-only: Sie erlaubt ausschließlich das Abrufen von Flag-Zuständen, keine Änderungen. Trotzdem als Secret behandeln.

Sie erlaubt ausschließlich das Abrufen von Flag-Zuständen, keine Änderungen. Trotzdem als Secret behandeln. Debug-Modus deaktiviert lassen: Flasks Debug-Modus ermöglicht Remote Code Execution – in der Produktion zwingend deaktiviert.

Flasks Debug-Modus ermöglicht Remote Code Execution – in der Produktion zwingend deaktiviert. Abhängigkeiten aktuell halten: Dependency Scanning in der CI/CD-Pipeline aktivieren, um Schwachstellen in gepinnten Versionen zu erkennen.

Schritt-für-Schritt: Integration in eine Python-Flask-App

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die technische Integration. Die vollständige Implementierung – alle Schritte, der komplette Code und ein lauffähiges Demo-Projekt – ist im englischen Originalartikel beschrieben. Das Demo-Repository steht unter gitlab.com/omid-blogs/gitlab-feature-flags-demo zum Forken bereit.

SDK vs. GitLab REST API

Für eine App, die Flags bei jedem Request auswertet, ist der SDK die geeignete Wahl:

REST API Unleash SDK Authentifizierung Personal Access Token mit Projektberechtigungen Nur Instance ID – read-only, auf Flag-Zustand beschränkt Flag-Auswertung Netzwerkaufruf pro Abfrage Lokal aus dem Cache Latenz Netzwerk-Round-Trip Nahezu null (In-Memory) Strategie-Unterstützung Manuelle Auswertung erforderlich Integriert: Prozentualer Rollout, User-ID-Targeting Rate-Limits GitLab.com API-Limits Eine Poll-Verbindung pro App-Instanz

Kernmuster der Integration

Die gesamte Integration besteht aus einer Abhängigkeit ( UnleashClient ), drei Umgebungsvariablen und einem Methodenaufruf.

SDK initialisieren:

Copy url = UNLEASH_URL , app_name = UNLEASH_APP_NAME , instance_id = UNLEASH_INSTANCE_ID , refresh_interval = 15 , metrics_interval = 60 , ) unleash_client.initialize_client() ``` ** Flag abfragen: ** ```python def is_flag_enabled(flag_name): return unleash_client.is_enabled(flag_name)

is_enabled() wertet lokal aus dem Cache aus – kein Netzwerkaufruf, kein Latenzeinfluss auf den Request.

Nutzerkontext für gezieltes Targeting übergeben: