10 Best Practices für den Einsatz des KI-basierten GitLab Duo Chat

Tipps zur Integration von GitLab Duo Chat in deine KI-basierten DevSecOps-Workflows. Dazu gibt's Ratschläge für präzisere Chat-Prompts.
Neueste Beiträge

KI/ML

Automatisierung mit GitLab Duo, Teil 1: Generierung von Tests

Hier erfährst du, wie wir die KI-gestützte DevSecOps-Plattform genutzt haben, um automatisierte Tests zu erstellen und unsere Entwicklungsgeschwindigkeit und -qualität zu verbessern.

KI/ML

Automatisierung mit GitLab Duo, Teil 3: Validierung von Tests

Hier erfährst du, welche Tests wir durchgeführt haben, um die Auswirkungen von GitLab Duo auf die automatisierten Tests unseres Teams zu überprüfen – und welche Ergebnisse wir erzielt haben.

Agile Planning

Bewährte Methoden zum Einrichten von Unternehmenshierarchien, die skalierbar sind

Erfahre, wie du eine Organisationshierarchie in GitLab modellierst. Erstelle Strukturen mit klaren Kommunikationslinien, strategischer Ausrichtung und mehr und halte gleichzeitig die Prinzipien der Agile-Methodik ein.

Sicherheit

Die Sichtbarkeitslücke in der Software Supply Chain Security schließen

GitLab 18.2 bietet Unterstützung für umfassende Scanner-Abdeckung und Visualisierung transitiver Abhängigkeiten.

Produkt

Datengesteuerte DevSecOps: Entdecke die Dashboards von GitLab Insights

Erfahre, wie du die Dashboards von GitLab Insights nutzen kannst, um wichtige Metriken zu visualisieren, Projekte nachzuverfolgen und die Produktivität deines Teams zu steigern.

Engineering

GitLab Umgebungsvariablen einfach erklärt

CI/CD-Variablen sind nützliche (und flexible) Tools zur Steuerung von Jobs und Pipelines. Wir verraten dir alles, was du über GitLab-Umgebungsvariablen wissen musst.

KI/ML

GitLab Duo: Ein Überblick über die neuesten Verbesserungen im Chat

Entdecke die neusten Verbesserungen beim Chat von GitLab Duo, darunter eine neue Integration, der Abbruch von Prompts sowie Architektur-Upgrades.

KI/ML

Entwicklung von GitLab Duo: KI-Impact-Analyse-Dashboard misst den ROI von KI

In unserem Blog stellen wir eine neue Funktion vor, mit der du die Effektivität deiner Investitionen in die KI besser nachvollziehen kannst. Dies wird durch detaillierte Metriken wie die Nutzungsquote von Codevorschlägen ermöglicht.

KI/ML

Entwicklung von GitLab Duo: mit KI und Ursachenanalyse zur Problembehebung bei CI/CD-Pipelines

Entdecke, wie wir die Ursachenanalyse mit KI aufgepeppt haben, um fehlerhafte CI/CD-Pipelines wieder zum Laufen zu bringen. Dabei erwarten dich Beispiele und Übungen, die du selbst ausprobieren kannst.

