Hier erfährst du, wie wir die KI-gestützte DevSecOps-Plattform genutzt haben, um automatisierte Tests zu erstellen und unsere Entwicklungsgeschwindigkeit und -qualität zu verbessern.
Hier erfährst du, welche Tests wir durchgeführt haben, um die Auswirkungen von GitLab Duo auf die automatisierten Tests unseres Teams zu überprüfen – und welche Ergebnisse wir erzielt haben.
Erfahre, wie du eine Organisationshierarchie in GitLab modellierst. Erstelle Strukturen mit klaren Kommunikationslinien, strategischer Ausrichtung und mehr und halte gleichzeitig die Prinzipien der Agile-Methodik ein.
GitLab 18.2 bietet Unterstützung für umfassende Scanner-Abdeckung und Visualisierung transitiver Abhängigkeiten.
Erfahre, wie du die Dashboards von GitLab Insights nutzen kannst, um wichtige Metriken zu visualisieren, Projekte nachzuverfolgen und die Produktivität deines Teams zu steigern.
CI/CD-Variablen sind nützliche (und flexible) Tools zur Steuerung von Jobs und Pipelines. Wir verraten dir alles, was du über GitLab-Umgebungsvariablen wissen musst.
Entdecke die neusten Verbesserungen beim Chat von GitLab Duo, darunter eine neue Integration, der Abbruch von Prompts sowie Architektur-Upgrades.
In unserem Blog stellen wir eine neue Funktion vor, mit der du die Effektivität deiner Investitionen in die KI besser nachvollziehen kannst. Dies wird durch detaillierte Metriken wie die Nutzungsquote von Codevorschlägen ermöglicht.
Entdecke, wie wir die Ursachenanalyse mit KI aufgepeppt haben, um fehlerhafte CI/CD-Pipelines wieder zum Laufen zu bringen. Dabei erwarten dich Beispiele und Übungen, die du selbst ausprobieren kannst.
