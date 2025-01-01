AI搭載エージェントを使用して、コードレビューを最適化しましょう。自動的にマージリクエストを分析し、バグや可読性、コーディング標準に関する包括的なフィードバックを得られます。
AI主導のDevSecOpsプラットフォーム（GitLab Duo）を使用して自動テストを生成し、開発速度と品質を向上させた方法をご紹介します。
当社チームが自動テストプロセスにおけるGitLab Duoの影響を検証するために実行したテストや、達成した素晴らしい結果をご紹介します。
このページでは、GitLabで組織階層をモデル化する方法をご紹介します。アジャイルの原則を守りながら、明確なコミュニケーションライン、戦略的な連携などを持つ組織を構築する方法を学びましょう。
エージェント型AIであるClaude CodeとGitLab CLIツール「GLab」を組み合わせて、ローカル環境から効率的にIssue作成・MR操作・レビュー依頼などを自動化し、生成AIによるコード補助を活かした実践的な開発フローを構築する方法をご紹介します。
主要なメトリクスの可視化、プロジェクトの進捗状況の追跡、カスタマイズ可能なデータドリブンビューを使ったチームの生産性の改善など、GitLabインサイトダッシュボードの活用方法について説明します。
CI/CD変数はジョブやパイプラインを制御するのに便利（かつ柔軟に利用可能）なツールです。この記事では、GitLabの環境変数について知っておくべき情報をすべてご紹介します。
新たなインテグレーション、迅速なキャンセル、アーキテクチャのアップグレードなど、GitLab Duo Chatの最新の改善点についてまとめました。
