AI搭載のGitLab Duoチャットを使用するためのベストプラクティス【10選】

AI搭載のDevSecOpsワークフローにGitLab Duoチャットを統合するためのヒントとコツをご覧ください。さらに、最高の結果を得るためにチャットプロンプトを絞り込む方法に関する専門家のアドバイスもご紹介します。
Author: Michael Friedrich

最近の投稿

AIと機械学習

GitLab DuoとAmazon Qでコードレビューを加速

AI搭載エージェントを使用して、コードレビューを最適化しましょう。自動的にマージリクエストを分析し、バグや可読性、コーディング標準に関する包括的なフィードバックを得られます。

AIと機械学習

GitLab Duoを使用した自動化シリーズパート1：テストの生成

AI主導のDevSecOpsプラットフォーム（GitLab Duo）を使用して自動テストを生成し、開発速度と品質を向上させた方法をご紹介します。

AIと機械学習

GitLab Duoを使用した自動化シリーズパート3：テストの検証

当社チームが自動テストプロセスにおけるGitLab Duoの影響を検証するために実行したテストや、達成した素晴らしい結果をご紹介します。

アジャイルプランニング

柔軟な組織階層を構築するためのベストプラクティス

このページでは、GitLabで組織階層をモデル化する方法をご紹介します。アジャイルの原則を守りながら、明確なコミュニケーションライン、戦略的な連携などを持つ組織を構築する方法を学びましょう。

AIと機械学習

Claude Code × GitLab：AI活用を加速する、エージェンティックAIとGitLab CLIによる効率的なソフトウェア開発フロー

エージェント型AIであるClaude CodeとGitLab CLIツール「GLab」を組み合わせて、ローカル環境から効率的にIssue作成・MR操作・レビュー依頼などを自動化し、生成AIによるコード補助を活かした実践的な開発フローを構築する方法をご紹介します。

製品

データドリブンのDevSecOps：GitLabインサイトダッシュボードのご紹介

主要なメトリクスの可視化、プロジェクトの進捗状況の追跡、カスタマイズ可能なデータドリブンビューを使ったチームの生産性の改善など、GitLabインサイトダッシュボードの活用方法について説明します。

エンジニアリング

GitLabの環境変数をわかりやすく解説

CI/CD変数はジョブやパイプラインを制御するのに便利（かつ柔軟に利用可能）なツールです。この記事では、GitLabの環境変数について知っておくべき情報をすべてご紹介します。

AIと機械学習

GitLab Duo開発の現場から：チャット機能強化について

新たなインテグレーション、迅速なキャンセル、アーキテクチャのアップグレードなど、GitLab Duo Chatの最新の改善点についてまとめました。

AIと機械学習

GitLab Duo開発の現場から：AIインパクト分析ダッシュボードによるAIのROI測定

このブログシリーズでは、「コード提案利用率」のような、詳しいメトリクスを表示する新機能を継続的に取り上げ、AI投資の効果について理解を深めていただくことが狙いです。

