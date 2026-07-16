GitLab Duo Agent Platformがターミナルに対応

ソフトウェアデリバリーに関わる作業の多くは、エディタの中だけでは完結しません。パイプラインは失敗し、テストは壊れ、脆弱性も見つかります。そうした作業の多くは、コマンドラインで始まり、コマンドラインで終わります。

コードしか理解できないターミナル上のエージェント型AIでは、こうした課題には対応できません。単体のアシスタントは、ソフトウェアライフサイクル全体にわたるエージェントのことも、組織内の複数のプロジェクトにまたがる権限のことも、GitLab上ですでに設定済みの特定のプロジェクトコンテキストのことも把握していないからです。

GitLab 19.2では、その状況が変わります。 GitLab Duo CLIが一般提供となり、 GitLab Duo Agentic Chatをそのままターミナルに持ち込めるようになりました。外部から後付けされたツールとは異なり、GitLab Duo CLIはプロジェクトやパイプライン、エージェントの設定をすでに把握しています。調査や構築を行う際はインタラクティブに、ジョブやスクリプトで実行したい場合はヘッドレスに使えます。

その結果、デベロッパーは障害が発生したシェルにとどまったまま作業を続けられ、その作業はターミナル、UI、エディタをまたいで継続します。プラットフォームチームは、GitLab上の他の機能と同様にロールアウトを管理でき、エージェントによる支援も「この関数を書いて」にとどまらず、デリバリーライフサイクルのより広い範囲をカバーするようになりました。

ターミナル上のエージェント型AIがコードで止まっていた理由

エージェント型ツールは、デモ映えする領域、つまりファイル編集からまず成熟していきました。しかし、コミット後のライフサイクルはもっと煩雑で、運用色の強いものです。障害の原因がパイプラインや依存関係、CI設定にある場合、そのコンテキストはGitLabの中にあり、コーディングエージェントの学習データやローカルコンテキストの中にはありません。

汎用的なCLIアシスタントでこのギャップを埋めようとしたチームは、別の代償を払うことになりました。管理コントロールを共有できず、プラットフォームと連携したMCP／セットアップの診断もできず、エージェント型のソフトウェアライフサイクルの他の部分と単一のIDモデルを共有することもできなかったのです。結果として、ターミナル上のエージェント作業はコーディングにとどまり、デリバリーの他の領域を支援するには至りませんでした。

Duo CLIが一般提供されることでチームが得られるもの

すでにターミナルで行っている作業は、そのままターミナルで完結できます。 コードベース全体の構造を把握し、ビルドやリファクタリングを行い、パイプラインの失敗を追跡し、CI/CDを整理し、複数ステップのタスクをこなせます。すべての答えを求めてブラウザに切り替える必要はありません。

コードベース全体の構造を把握し、ビルドやリファクタリングを行い、パイプラインの失敗を追跡し、CI/CDを整理し、複数ステップのタスクをこなせます。すべての答えを求めてブラウザに切り替える必要はありません。 どの画面からでも、続きから再開できます。 セッションはGitLab Duo CLI、GitLab UI、エディタ拡張機能の間で共有されます。ブラウザで始めて、シェルで続きを進められます。会話はそのままです。

セッションはGitLab Duo CLI、GitLab UI、エディタ拡張機能の間で共有されます。ブラウザで始めて、シェルで続きを進められます。会話はそのままです。 まず計画を立て、それから実装します。 インタラクティブモードはAgentic Chatと同様の仕組みです。プランモードでは変更を加えずに状況を確認し、ビルドモードで実際の変更を行います。無人で実行したい場合は、ヘッドレスモードでCIジョブやスクリプトに組み込めます。

インタラクティブモードはAgentic Chatと同様の仕組みです。プランモードでは変更を加えずに状況を確認し、ビルドモードで実際の変更を行います。無人で実行したい場合は、ヘッドレスモードでCIジョブやスクリプトに組み込めます。 準備が整ったタイミングで有効化できます。 Duo CLIはGitLab.com、GitLab Self-Managed、GitLab Dedicatedで利用できます。Self-ManagedおよびDedicatedでは、管理者がインスタンス単位でアクセスのオン・オフを切り替えられます。どの環境でも、デベロッパーは /doctor を実行してセットアップを確認したり、 /mcp でMCPの設定を確認したりできます。

GitLab Duo CLIの実際の動作を見る：

Duo CLIの仕組み

最も簡単な方法は GitLab CLI経由です。 glab duo cli を実行すれば、認証は glab が代わりに処理してくれます。個人アクセストークンを使って duo をスタンドアロンツールとしてインストールし、実行することもできます。どちらの構成でも、同じモードと機能を利用できます。

インタラクティブモード — ターミナル上でチャットしながら、実行前にツールを承認できます。コードベースを調査し、修正案を計画してから、変更を加える準備ができたらビルドモードに切り替えます。

— ターミナル上でチャットしながら、実行前にツールを承認できます。コードベースを調査し、修正案を計画してから、変更を加える準備ができたらビルドモードに切り替えます。 ヘッドレスモード — Runner、スクリプト、自動化向けの非対話型実行です。 glab duo cli run --goal または duo run --goal を使用します。

たとえば、パイプラインが失敗したときは、同じシェルからこう尋ねられます。

Copy $ glab duo cli > The pipelines in MR 23 are failing. Please help me fix them.

Duo CLIは状況を確認し、原因を特定したうえで、適用前にレビューできる変更案を提示します。規模が大きくなっても、カスタム指示（ chat-rules.md 、 AGENTS.md 、 SKILL.md ）に従って動作し、 カスタムスラッシュコマンドを使ってインタラクティブセッションを拡張できます。

今すぐDuo CLIを使ってみる

インストールと認証については GitLab Duo CLIのドキュメントをご覧ください。すでにGitLab CLIをお使いの場合は、 glab duo cli から始められます。

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