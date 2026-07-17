Intégrez GitLab Duo Agent Platform à votre terminal

La livraison logicielle ne se passe pas uniquement dans l'éditeur. Les pipelines échouent. Les tests échouent. Des vulnérabilités apparaissent. Et une grande partie de ce travail commence et se termine en ligne de commande.

Une IA agentique dans le terminal qui ne comprend que le code ne peut pas vous aider dans ces situations. Un assistant autonome ne connaît pas vos agents sur l'ensemble du cycle de vie logiciel, vos autorisations sur les nombreux projets de votre organisation, ni le contexte spécifique d'un projet que vous avez déjà configuré dans GitLab.

C'est ce qui change avec GitLab 19.2. GitLab Duo CLI est désormais en disponibilité générale et intègre GitLab Duo Agentic Chat directement dans votre terminal. Contrairement aux outils ajoutés de l'extérieur, il connaît déjà votre projet, vos pipelines et votre configuration d'agents. Vous pouvez l'utiliser de manière interactive lorsque vous explorez et développez, ou en mode headless lorsque vous souhaitez l'exécuter dans un job ou un script.

Ainsi, les équipes de développement restent dans le shell où l'échec s'est produit, et leur travail se poursuit entre le terminal, l'interface utilisateur et l'éditeur. Les équipes plateforme gérent le déploiement comme tout le reste sur GitLab, et l'assistance agentique couvre enfin davantage du cycle de livraison que la simple rédaction d'une fonction.

Pourquoi l'IA agentique dans le terminal s'est limitée au code

Les outils agentiques ont d'abord évolué là où les démonstrations sont les plus convaincantes : la modification de fichiers. Le cycle de vie après le commit est plus complexe et plus opérationnel. Lorsque l'échec concerne un pipeline, une dépendance ou une configuration CI, le contexte se trouve dans GitLab, et non dans l'ensemble d’apprentissage d'un agent de codage ou dans son contexte local.

Les équipes qui ont tenté de combler cet écart avec des assistants CLI génériques ont payé un autre prix : aucun contrôle d'administration partagé, aucun diagnostic MCP/configuration aligné sur la plateforme, et aucun modèle d'identité unique avec le reste du cycle de vie logiciel agentique. Le travail agentique dans le terminal est resté cantonné au codage, au lieu d’apporter son aide sur l'ensemble du processus de livraison.

Ce que les équipes obtiennent avec GitLab Duo CLI en version générale

Restez dans le terminal pour les tâches qui s’y trouvent déjà. Explorez l’architecture du code, construisez et refactorisez, analysez les échecs de pipeline, optimisez votre CI/CD et accomplissez des tâches multi-étapes, sans avoir à ouvrir le navigateur à chaque fois que vous avez besoin d’une réponse.

Explorez l’architecture du code, construisez et refactorisez, analysez les échecs de pipeline, optimisez votre CI/CD et accomplissez des tâches multi-étapes, sans avoir à ouvrir le navigateur à chaque fois que vous avez besoin d’une réponse. Reprenez là où vous vous êtes arrêté, quelle que soit la surface. Les sessions sont synchronisées entre GitLab Duo CLI, l'interface utilisateur de GitLab et les extensions d'éditeur. Commencez dans le navigateur. Continuez dans votre shell. La même conversation.

Les sessions sont synchronisées entre GitLab Duo CLI, l'interface utilisateur de GitLab et les extensions d'éditeur. Commencez dans le navigateur. Continuez dans votre shell. La même conversation. Planifiez d'abord, puis construisez. Le mode interactif fonctionne comme Agentic Chat : le mode Planification explore l'environnement sans rien modifier, tandis que le mode Build applique les modifications. Vous avez besoin d'une exécution sans surveillance ? Le mode headless s'intègre aux jobs CI et aux scripts.

Le mode interactif fonctionne comme Agentic Chat : le mode Planification explore l'environnement sans rien modifier, tandis que le mode Build applique les modifications. Vous avez besoin d'une exécution sans surveillance ? Le mode headless s'intègre aux jobs CI et aux scripts. Activez-la quand vous êtes prêt. GitLab Duo CLI fonctionne sur GitLab.com, GitLab Self-Managed et GitLab Dedicated. Sur GitLab Self-Managed et GitLab Dedicated, les administrateurs peuvent activer ou désactiver l'accès à l'instance. Où que vous l'utilisiez, les équipes de développement peuvent exécuter /doctor pour vérifier leur configuration et /mcp pour consulter leur configuration MCP.

Découvrez GitLab Duo CLI en action :

Fonctionnement de GitLab Duo CLI

La méthode la plus simple consiste à utiliser GitLab CLI : exécutez glab duo cli et glab se charge de l'authentification à votre place. Vous pouvez également installer et exécuter duo en tant qu'outil autonome à l’aide d’un jeton d'accès personnel. Ces deux configurations prennent en charge les mêmes modes et fonctionnalités.

Mode interactif : discutez dans le terminal et approuvez les outils avant toute exécution. Explorez le code source, planifiez un correctif, puis passez en mode Build lorsque vous êtes prêt à effectuer des modifications.

: discutez dans le terminal et approuvez les outils avant toute exécution. Explorez le code source, planifiez un correctif, puis passez en mode Build lorsque vous êtes prêt à effectuer des modifications. Mode headless : exécution non interactive pour les runners, les scripts et l'automatisation. Utilisez glab duo cli run --goal ou duo run --goal .

Par exemple, lorsqu'un pipeline échoue, posez votre question depuis le même shell :

Copy $ glab duo cli > The pipelines in MR 23 are failing. Please help me fix them.

GitLab Duo CLI examine la situation, identifie ce qui s'est mal passé et propose des modifications que vous pouvez examiner avant de les appliquer. Il suit vos instructions personnalisées ( chat-rules.md , AGENTS.md , SKILL.md ) à mesure que vous évoluez, et vous pouvez enrichir ses sessions interactives avec des commandes slash personnalisées.

Commencez à utiliser GitLab Duo CLI dès aujourd'hui

Consultez la documentation sur GitLab Duo CLI pour l'installation et l'authentification. Si vous utilisez déjà GitLab CLI, commencez par glab duo cli .

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