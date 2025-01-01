Découvrez comment optimiser vos revues de code avec des agents d’IA capables d'analyser automatiquement vos merge requests et de vous fournir des commentaires complets sur les bogues, la lisibilité et les normes de codage.
La plateforme DevSecOps facilite les workflows, la protection des données, le support, la collaboration, la sécurité et la productivité au niveau universitaire.
Découvrez comment nous utilisons GitLab Duo pour générer des tests automatisés et améliorer la rapidité et la qualité de notre développement.
Découvrez le test que nous avons effectué pour valider l'impact de GitLab Duo sur les tests automatisés de notre équipe et les résultats que nous avons obtenus.
Découvrez comment organiser vos équipes et vos projets dans GitLab avec une structure hiérarchique efficace, des lignes de communication claires, un alignement stratégique et bien plus encore.
Découvrez comment tirer parti de GitLab 18.2.0 pour une couverture d'analyse de sécurité complète alliée à une visualisation claire des dépendances transitives.
Tirez parti des tableaux de bord GitLab Insights. Visualisez vos indicateurs clés, suivez la progression de vos projets et augmentez la productivité de vos équipes.
Les variables CI/CD permettent de contrôler les jobs et les pipelines. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur les variables d'environnement de GitLab.
See what your team could do with a unified DevSecOps PlatformGet free trial
Find out which plan works best for your teamLearn about pricing
Learn about what GitLab can do for your teamTalk to an expert