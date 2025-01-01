Blogfeatures

Parcourir les articles qui contiennent la balise features

GitLab Duo Chat : 10 bonnes pratiques à connaître

Découvrez nos conseils et astuces pour intégrer GitLab Duo Chat à vos workflows DevSecOps alimentés par l'IA.
Author: Michael Friedrich

Articles récents

IA/ML

GitLab Duo combiné à Amazon Q : optimisez vos revues de code

Découvrez comment optimiser vos revues de code avec des agents d’IA capables d'analyser automatiquement vos merge requests et de vous fournir des commentaires complets sur les bogues, la lisibilité et les normes de codage.

Produit

GitLab Premium et l’IA : au cœur de l'enseignement supérieur

La plateforme DevSecOps facilite les workflows, la protection des données, le support, la collaboration, la sécurité et la productivité au niveau universitaire.

IA/ML

Automatisation avec GitLab Duo : comment générer des tests (Partie 1)

Découvrez comment nous utilisons GitLab Duo pour générer des tests automatisés et améliorer la rapidité et la qualité de notre développement.

IA/ML

Automatisation avec GitLab Duo : comment valider des tests (Partie 3)

Découvrez le test que nous avons effectué pour valider l'impact de GitLab Duo sur les tests automatisés de notre équipe et les résultats que nous avons obtenus.

Agile Planning

Comment mettre en place une hiérarchie organisationnelle évolutive avec GitLab ?

Découvrez comment organiser vos équipes et vos projets dans GitLab avec une structure hiérarchique efficace, des lignes de communication claires, un alignement stratégique et bien plus encore.

Sécurité

Réconcilier visibilité et sécurité dans la chaîne logicielle

Découvrez comment tirer parti de GitLab 18.2.0 pour une couverture d'analyse de sécurité complète alliée à une visualisation claire des dépendances transitives.

Produit

Créez des tableaux de bord personnalisés avec GitLab Insights

Tirez parti des tableaux de bord GitLab Insights. Visualisez vos indicateurs clés, suivez la progression de vos projets et augmentez la productivité de vos équipes.

Ingénierie

Variables d’environnement : tout savoir sur les variables CI/CD de GitLab

Les variables CI/CD permettent de contrôler les jobs et les pipelines. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur les variables d'environnement de GitLab.

IA/ML

GitLab Duo : tour d'horizon des dernières améliorations de GitLab Duo Chat

Découvrez les dernières améliorations apportées à GitLab Duo Chat, notamment une nouvelle intégration, l'annulation des prompts et des mises à niveau architecturales.

