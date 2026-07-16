Der Großteil der Arbeit bei der Software-Delivery findet nicht nur im Editor statt. Pipelines schlagen fehl. Tests brechen. Schwachstellen tauchen auf. Und ein großer Teil dieser Arbeit beginnt und endet an der Kommandozeile.

Agentische KI im Terminal, die nur Code versteht, hilft bei alldem nicht weiter. Ein eigenständiger Assistent kennt weder die Agents über den gesamten Software-Lifecycle hinweg, noch die Berechtigungen über die vielen Projekte einer Organisation, noch einen spezifischen Projektkontext, der in GitLab bereits eingerichtet ist.

Genau das ändert sich mit GitLab 19.2. GitLab Duo CLI ist jetzt allgemein verfügbar und bringt GitLab Duo Agentic Chat direkt ins Terminal. Anders als von außen angeflanschte Tools kennt es das jeweilige Projekt, die Pipelines und das Agent-Setup bereits. Es lässt sich interaktiv nutzen, während erkundet und gebaut wird, oder headless, wenn es in einem Job oder Skript laufen soll.

Dadurch bleiben Entwicklungsteams in der Shell, in der der Fehler aufgetreten ist, und die Arbeit setzt sich über Terminal, UI und Editor hinweg fort. Platform-Teams steuern den Rollout wie alles andere in GitLab, und agentische Unterstützung deckt endlich mehr vom Delivery-Lifecycle ab als nur „Schreib diese Funktion."

Warum agentische KI im Terminal bei Code stehen blieb

Agentische Tools reiften zuerst dort, wo Demos am besten aussehen: beim Bearbeiten von Dateien. Der Lifecycle nach dem Commit ist unübersichtlicher und operativer. Liegt der Fehler in einer Pipeline, einer Dependency oder einer CI-Konfiguration, steckt der Kontext in GitLab – nicht im Trainingsdatensatz eines Coding Agents oder im lokalen Kontext.

Teams, die diese Lücke mit generischen CLI-Assistenten schließen wollten, zahlten einen weiteren Preis: keine gemeinsame Admin-Kontrolle, keine auf die Plattform abgestimmte MCP-/Setup-Diagnose und kein einheitliches Identitätsmodell mit dem Rest des agentischen Software-Lifecycles. Agentische Arbeit im Terminal blieb so auf Coding beschränkt, statt im übrigen Delivery-Prozess zu unterstützen.

Was Teams mit der allgemeinen Verfügbarkeit von Duo CLI bekommen

Im Terminal bleiben für die Arbeit, die dort ohnehin stattfindet. Nachvollziehen, wie die Codebase zusammenspielt, bauen und refactoren, Pipeline-Fehlern nachgehen, CI/CD aufräumen und mehrstufige Aufgaben erledigen – ohne für jede Antwort in den Browser zu wechseln.

Nachvollziehen, wie die Codebase zusammenspielt, bauen und refactoren, Pipeline-Fehlern nachgehen, CI/CD aufräumen und mehrstufige Aufgaben erledigen – ohne für jede Antwort in den Browser zu wechseln. Genau dort weitermachen, wo aufgehört wurde – auf jeder Oberfläche. Sessions werden zwischen GitLab Duo CLI, der GitLab-UI und den Editor-Extensions geteilt. Start im Browser. Weiter in der Shell. Dieselbe Konversation.

Sessions werden zwischen GitLab Duo CLI, der GitLab-UI und den Editor-Extensions geteilt. Start im Browser. Weiter in der Shell. Dieselbe Konversation. Erst planen, dann bauen. Der Interactive Mode funktioniert wie Agentic Chat: Der Plan Mode schaut sich alles an, ohne etwas zu verändern, der Build Mode nimmt die Änderungen vor. Soll es unbeaufsichtigt laufen? Der Headless Mode klinkt sich in CI-Jobs und Skripte ein.

Der Interactive Mode funktioniert wie Agentic Chat: Der Plan Mode schaut sich alles an, ohne etwas zu verändern, der Build Mode nimmt die Änderungen vor. Soll es unbeaufsichtigt laufen? Der Headless Mode klinkt sich in CI-Jobs und Skripte ein. Aktivieren, sobald der Zeitpunkt passt. Duo CLI funktioniert auf GitLab.com, GitLab Self-Managed und GitLab Dedicated. Auf Self-Managed und Dedicated können Admins den Instanzzugriff ein- oder ausschalten. Überall, wo es genutzt wird, lässt sich mit /doctor das eigene Setup prüfen und mit /mcp die MCP-Konfiguration einsehen.

GitLab Duo CLI in Aktion:

So funktioniert Duo CLI

Der einfachste Weg führt über die GitLab CLI: glab duo cli ausführen, und glab übernimmt die Authentifizierung. duo lässt sich auch als eigenständiges Tool mit einem Personal Access Token installieren und ausführen. Beide Varianten unterstützen dieselben Modi und Funktionen.

Interactive Mode — Chat im Terminal, Tools werden vor der Ausführung bestätigt. Codebase erkunden, einen Fix planen und dann in den Build Mode wechseln, sobald Änderungen vorgenommen werden sollen.

— Chat im Terminal, Tools werden vor der Ausführung bestätigt. Codebase erkunden, einen Fix planen und dann in den Build Mode wechseln, sobald Änderungen vorgenommen werden sollen. Headless Mode — nicht-interaktive Ausführung für Runner, Skripte und Automatisierung. Dafür glab duo cli run --goal oder duo run --goal verwenden.

Schlägt zum Beispiel eine Pipeline fehl, lässt sich direkt aus derselben Shell fragen:

Copy $ glab duo cli > Die Pipelines in MR 23 schlagen fehl. Bitte hilf mir, sie zu beheben.

Duo CLI analysiert die Lage, ermittelt die Fehlerursache und schlägt Änderungen vor, die sich vor dem Anwenden prüfen lassen. Beim Skalieren folgt es den eigenen Custom Instructions ( chat-rules.md , AGENTS.md , SKILL.md ), und interaktive Sessions lassen sich mit Custom Slash Commands erweitern.

Duo CLI schon heute nutzen

Installation und Authentifizierung gelingen über die GitLab-Duo-CLI-Dokumentation – wer die GitLab CLI bereits nutzt, startet direkt mit glab duo cli .

Neu bei GitLab? Kostenlose Testversion der GitLab Duo Agent Platform starten. Bereits auf Premium oder Ultimate? Duo Agent Platform aktivieren und die im Abonnement enthaltenen GitLab Credits nutzen.