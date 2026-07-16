Zu wissen, was in der Softwareentwicklung als Nächstes zu tun ist, ist selten der schwierige Teil. Es genau in denselben Schritten erneut zu tun – ein Issue umsetzen, eine Pipeline reparieren, eine Merge Request prüfen – ist es. Chat, der nur Antworten liefert, lässt jede Übergabe weiterhin an einem selbst hängen. Selbstgeschriebene Skripte übernehmen keine Änderungen bei Zugriffskontrollen, neuen Triggern oder aktualisierten Review-Gates. In beiden Fällen bleiben die mehrstufigen Abläufe, auf die sich Teams verlassen, weiterhin als Runbooks in den Köpfen einzelner Personen stecken.

GitLab 19.2 schließt diese Lücke, da Custom Flows die allgemeine Verfügbarkeit erreichen: KI-gestützte Workflows, die einmal definiert, durch native GitLab-Events ausgelöst und in der CI/CD-Pipeline ausgeführt werden. Ein selbstheilendes Pipeline-Muster wie fehlgeschlagenen Test analysieren → Fix generieren → committen → Team benachrichtigen wird zu etwas, das die Plattform durchgängig ausführen kann.

Zusätzlich starten Foundational Flows nicht mehr nur über einen Button, eine Mention oder eine Assignment. Passt eine Anfrage in GitLab Duo Agentic Chat jetzt zu spezialisierter Arbeit – eine Änderung umsetzen, eine Merge Request prüfen, eine fehlgeschlagene Pipeline reparieren –, empfiehlt Duo den passenden Flow, die Übergabe wird bestätigt, und die weitere Ausführung lässt sich aus der Konversation heraus verfolgen.

Damit kommt agentische Software-Delivery über Single-Turn-Chat hinaus. Teams kodieren die Abläufe, denen sie bereits vertrauen, starten sie über Events oder Chat und behalten den Menschen bei der Freigabe statt bei jedem einzelnen Zwischenschritt.

Warum mehrstufige Software-Delivery manuell bleibt

Agentische Demos bevorzugen einzelne Interaktionsschritte. Echte Delivery-Arbeit ist eine Kette: Kontext sammeln, Code ändern, eine Merge Request öffnen, auf CI warten und auf Review reagieren. Ohne Flows ist jedes Glied dieser Kette eine Person, die klickt, einfügt oder sich an ungeschriebene Abläufe erinnert.

Der Aufbau dieser Ketten fühlte sich lange provisorisch an, solange Custom Flows innerhalb der GitLab Duo Agent Platform noch nicht ausgereift waren. Teams schoben die Kodierung der Pfade, denen sie bereits vertrauen – etwa selbstheilende Pipelines, „Implementiere dieses Issue" oder ereignisgesteuerte Folgeaktionen – auf, weil Produktionsreife und Event-Abdeckung noch fehlten.

Was Agentic Flows für Engineering-Teams verändern

Die Abläufe automatisieren, denen bereits vertraut wird. Custom Flows führen mehrstufige Aufgaben projektübergreifend aus, ausgelöst durch GitLab-Events, mit denen bereits gearbeitet wird: Mentions, Assignments, Pipelines, Änderungen im Merge-Request-Lifecycle, Work-Item-Änderungen und mehr. Sie laufen unter einer Composite Identity, sodass Zugriff begrenzt und Aktionen nachvollziehbar zuordenbar bleiben.

Custom Flows führen mehrstufige Aufgaben projektübergreifend aus, ausgelöst durch GitLab-Events, mit denen bereits gearbeitet wird: Mentions, Assignments, Pipelines, Änderungen im Merge-Request-Lifecycle, Work-Item-Änderungen und mehr. Sie laufen unter einer Composite Identity, sodass Zugriff begrenzt und Aktionen nachvollziehbar zuordenbar bleiben. Spezialisierte Arbeit direkt aus dem Chat starten. Agentic Chat lässt sich bitten, den Developer Flow zur Umsetzung von Arbeit, den Code Review Flow zur Prüfung einer Merge Request oder den Fix CI/CD Pipeline Flow zur Diagnose und Behebung einer fehlgeschlagenen Pipeline zu nutzen. Die Übergabe wird bestätigt, danach lässt sich weiterarbeiten, während der Fortschritt inline angezeigt wird.

Agentic Chat lässt sich bitten, den Developer Flow zur Umsetzung von Arbeit, den Code Review Flow zur Prüfung einer Merge Request oder den Fix CI/CD Pipeline Flow zur Diagnose und Behebung einer fehlgeschlagenen Pipeline zu nutzen. Die Übergabe wird bestätigt, danach lässt sich weiterarbeiten, während der Fortschritt inline angezeigt wird. Automatisches Review gezielt steuern. In GitLab 19.2 lassen Exclusion Rules zu, Auto-Review für bot-erstellte oder nach Branch-Mustern gefilterte Merge Requests zu überspringen, bei denen keine Credits verbraucht werden sollen. Custom Review Instructions legen fest, worauf das Review achtet – damit lässt sich nicht nur bestimmen, welche Merge Requests geprüft werden, sondern auch wie.

Duo Agentic Flows in Aktion:

Wie funktionieren sie?

Custom Flows. Ein Custom Flow lässt sich aus einem Projekt oder dem AI Catalog erstellen, die Sichtbarkeit wählen, dort aktivieren, wo er gebraucht wird, und mit einem Trigger versehen, damit die passenden GitLab-Events ihn starten. An sensiblen Schritten lassen sich Human-in-the-Loop-Checkpoints hinzufügen. In 19.2 erhalten Custom Flows außerdem einen „Work Item Status Changed"-Trigger sowie eine Bulk-Aktivierung für öffentliche Flows über bis zu 100 Projekte hinweg. Für die Zukunft ist ein Flow Creation Agent auf der Roadmap, mit dem sich ein Flow in einfacher Sprache beschreiben lässt, um eine lauffähige Definition zu erhalten, ohne zunächst das komplette Schema von Hand zu schreiben.

Foundational Flows in Agentic Chat. Wenn eine Anfrage zu spezialisierter Arbeit passt, kann sie an einen Foundational Flow übergeben werden; die Ausführung wird vor dem Start bestätigt, und die Konversation bleibt währenddessen bestehen. Das ist der Unterschied zu Chat, der nur antwortet: Der mehrstufige Teil verlässt die eigenen Hände, ohne GitLab zu verlassen.

Aktualisierte Automatisierung für den Code Review Flow. Exclusion Rules verhindern, dass bot-gesteuerte oder nicht relevante Merge Requests Code-Review-Zyklen verbrauchen, die nicht eingeplant waren. Und Custom Review Instructions legen fest, wie „gut" für das jeweilige Team aussieht – so bedeutet mehr Automatisierung nicht, dass alles gleich geprüft wird.

Die bereits gelebten Pfade jetzt kodieren

Custom Flows sind jetzt allgemein verfügbar, und Foundational Flows lassen sich jetzt aus Agentic Chat heraus starten, das Anfragen anhand der Beschreibung des Bedarfs an den passenden Spezial-Flow weiterleitet – und übersetzt so die agentischen Software-Delivery-Abläufe, denen das eigene Team bereits vertraut, in vorhersehbare Automatisierung, jenseits von ungeschriebenem Wissen.

Mehr erfahren? Der Einstieg gelingt über die Dokumentation zu Custom Flows und Foundational Flows. Ein Punkt zur Planung: Event-gesteuerte Flows verbrauchen Credits abhängig von der geleisteten Arbeit. Ein Test in wenigen Projekten empfiehlt sich, bevor sie über eine große Gruppe hinweg freigegeben werden.

Wie bei anderen Fähigkeiten der Duo Agent Platform lässt sich der Zugang zu Agentic Flows über eine kostenlose Testversion der GitLab Duo Agent Platform erhalten. Im Free-Tier ist die Anmeldung in wenigen Schritten möglich.

Bereits auf GitLab Premium oder Ultimate? Der Einstieg gelingt durch das Aktivieren der Duo Agent Platform und die Nutzung der im Abonnement enthaltenen GitLab Credits.