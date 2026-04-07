GitLab Duo CLI: Agentenbasierte KI jetzt auch im Terminal

Wer Pipelines debuggt oder KI in automatisierte CI/CD-Workflows integriert, ohne dass jemand dabei zusieht, kommt mit bisherigen KI-Assistenten schnell an Grenzen: Diese konzentrieren sich auf Code-Erstellung und decken damit nur einen Teil des Software-Lebenszyklus ab. GitLab Duo CLI, jetzt in der öffentlichen Beta, schließt diese Lücke.

GitLab Duo CLI bringt die agentenbasierte KI der Duo Agent Platform ins Terminal – mit vollständiger Unterstützung für automatisierte Workflows und einem interaktiven Chat-Modus, wenn ein Mensch im Loop bleiben soll. Dieser Artikel beschreibt, was Duo CLI leistet, wie die beiden Betriebsmodi funktionieren und welches Sicherheitsmodell dahintersteht.

GitLab Duo CLI installieren

Wer GLab (die GitLab CLI) bereits installiert hat, führt folgenden Befehl aus:

Copy glab duo cli

Anschließend einfach den Anweisungen folgen.

Ohne GLab: Hier installieren oder Duo CLI als eigenständiges Tool verwenden.

Warum das Terminal – und warum jetzt

Die erste Generation von KI-Assistenten für die Softwareentwicklung war auf die IDE ausgerichtet und konzentrierte sich ausschließlich auf Code-Erstellung. Das war sinnvoll, solange Autovervollständigung im Vordergrund stand. Sobald KI-Agenten jedoch eigenständig handeln – Tests ausführen, Pipelines auslösen, Vulnerability-Scans überwachen und mehr – reicht die IDE als einzige Abstraktionsebene nicht mehr aus.

Die besten Entwickler-Tools funktionieren sowohl für Menschen als auch für Maschinen. CLIs haben sich über Jahrzehnte in genau diese Richtung entwickelt. Sie sind komponierbar: Output lässt sich weiterleiten, Befehle verketten, Skripte einbetten. Sie sind nachvollziehbar: Wenn etwas schiefläuft, führt man denselben Befehl aus und sieht genau, was der Agent gesehen hat. Und sie sind transparent: keine Hintergrundprozesse, kein Initialisierungsaufwand, kein Protokoll, das beim Fehlerfall erst entschlüsselt werden muss.

Terminal-Interfaces eignen sich besser für Automatisierung, Scripting und portable Umgebungen. IDE-Interfaces bieten sich für interaktive, kontextreiche Entwicklung an. GitLab Duo CLI ist für ersteres ausgelegt – Duo Agentic Chat in IDE und UI deckt letzteres ab.

Was GitLab Duo CLI kann

Mit GitLab Duo CLI lässt sich Code erstellen, anpassen, refaktorieren und modernisieren – vergleichbar mit anderen KI-gestützten Coding-Assistenten für das Terminal. Darüber hinaus sind alle Agenten und Flows der GitLab Duo Agent Platform über Duo CLI zugänglich: von der Automatisierung von CI/CD-Konfigurationen und Pipeline-Optimierungen bis hin zur autonomen Ausführung mehrstufiger Entwicklungsaufgaben über den gesamten Software-Lebenszyklus.

GitLab Duo CLI läuft in zwei Modi:

Interaktiver Modus – eine editor-unabhängige Terminal-Chat-Umgebung mit menschlicher Freigabe vor jeder Aktion. Geeignet für das Verstehen von Codebase-Strukturen, das Erstellen von Code, die Fehlersuche oder das Troubleshooting von Pipelines.

– eine editor-unabhängige Terminal-Chat-Umgebung mit menschlicher Freigabe vor jeder Aktion. Geeignet für das Verstehen von Codebase-Strukturen, das Erstellen von Code, die Fehlersuche oder das Troubleshooting von Pipelines. Headless-Modus – nicht-interaktiv, ausgelegt für Runner, Skripte und automatisierte Workflows. Direkt in CI/CD einbinden, ohne manuelle Eingriffe.

KI mit Leitplanken

Agentenbasierte KI, die eigenständig Aktionen ausführen kann, birgt reale Sicherheitsrisiken. GitLab Duo CLI adressiert diese auf Plattformebene – nicht nachträglich:

Human-in-the-Loop standardmäßig im interaktiven Modus: Keine Aktion wird ohne Freigabe ausgeführt.

im interaktiven Modus: Keine Aktion wird ohne Freigabe ausgeführt. Prompt-Injection-Erkennung ist in der GitLab Duo Agent Platform integriert, nicht nachgerüstet.

ist in der GitLab Duo Agent Platform integriert, nicht nachgerüstet. Composite Identity – eine kombinierte Identität, die sowohl den Nutzenden als auch den Agenten repräsentiert – begrenzt die Zugriffsrechte des Agenten und macht jede KI-gesteuerte Aktion nachvollziehbar.

GitLab Duo CLI unterstützt darüber hinaus benutzerdefinierte Instruktionsdateien – z. B. chat-rules.md , AGENTS.md und SKILL.md – die festlegen, welche Aufgaben, Ressourcen, Kontexte und Aktionen ein Agent ausführen darf. Das ist das Prinzip der minimalen Rechtevergabe auf KI angewendet: Der Agent tut genau das, wozu er autorisiert wurde – und nichts darüber hinaus.

GitLab Duo CLI in Aktion:

GitLab Duo CLI ausprobieren

Den Einstieg bietet ein kostenloser Test der GitLab Duo Agent Platform.

Wer GitLab bereits im Free Tier nutzt, kann GitLab Duo Agent Platform durch wenige einfache Schritte aktivieren.

Bestehende GitLab-Premium- oder -Ultimate-Abonnenten können Duo CLI nutzen, indem sie Duo Agent Platform aktivieren – die benötigten GitLab Credits sind im jeweiligen Abonnement bereits enthalten.