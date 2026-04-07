Déboguer un pipeline en échec en fin de sprint ou intégrer l'IA dans un workflow CI/CD qui s'exécute sans intervention humaine : voilà exactement les situations où les assistants d'IA actuels montrent leurs limites, car ils se concentrent sur le code, qui ne représente qu'une partie du cycle de vie logiciel. Ces assistants sont conçus pour des sessions de codage interactives, et non pour l'automatisation des différentes étapes du développement logiciel. GitLab Duo CLI, désormais disponible en version bêta publique, a été pensé pour répondre à ces deux cas d'usages.

GitLab Duo CLI intègre l'IA agentique propulsée par GitLab Duo Agent Platform directement dans le terminal, avec une prise en charge complète des workflows automatisés et un mode de chat interactif lorsqu'un contrôle humain est nécessaire. Découvrez les fonctionnalités de GitLab Duo CLI, le fonctionnement de ses deux modes d'utilisation et le modèle de sécurité sur lequel il s'appuie.

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Si Glab n'est pas encore installé, vous pouvez l'installer en accédant à cette page ou utiliser GitLab Duo CLI en tant qu'outil autonome.

Pourquoi le terminal, et pourquoi maintenant

La première génération d'assistants d'IA pour le développement logiciel était intégrée à l' IDE et se concentrait exclusivement sur le code. Cette approche était logique lorsque l'objectif se limitait à l'autocomplétion. Mais à mesure que les agents d'IA commencent à agir à chaque étape du cycle de vie logiciel (exécution de tests, déclenchement de pipelines, surveillance des scans de sécurité, etc.), l'IDE n'est plus nécessairement la seule interface adaptée.

Les meilleurs outils de développement sont ceux qui fonctionnent aussi bien pour les équipes que pour les machines. Les CLI bénéficient de plusieurs décennies d'itérations de conception dans cette optique. Elles sont composables : vous pouvez rediriger les données de sortie, enchaîner les commandes et les intégrer dans des scripts. Elles facilitent le débogage : en cas de problème, il suffit d'exécuter la même commande pour voir exactement ce que l'agent a vu. Elles sont aussi transparentes : aucun processus en arrière-plan, aucune procédure d'initialisation complexe, aucun protocole à décoder en cas de dysfonctionnement.

Les interfaces de terminal sont mieux adaptées à l'automatisation, aux scripts et à la portabilité entre environnements. Les interfaces des IDE sont plus adaptées au développement interactif et riche en contexte. GitLab Duo CLI est conçu pour le premier cas de figure, tandis que GitLab Duo Agentic Chat dans l'IDE et l'interface couvre le second.

Ce que GitLab Duo CLI permet de faire

Avec GitLab Duo CLI, les équipes de développement peuvent créer, modifier, refactoriser et moderniser du code, à l'instar d'autres assistants de codage basés sur l'IA et conçus pour le terminal. Mais les possibilités ne s'arrêtent pas là. Tout agent et tout flow défini dans GitLab Duo Agent Platform est accessible via GitLab Duo CLI, qu'il s'agisse d'automatiser la configuration CI/CD et d'optimiser les pipelines ou d'effectuer des tâches de développement en plusieurs étapes de manière autonome sur l'ensemble du cycle de développement logiciel ( SDLC).

GitLab Duo CLI fonctionne selon deux modes :

Mode interactif : une expérience de chat dans le terminal, indépendante d'un éditeur, avec supervision humaine avant toute action. Utilisez-le pour comprendre la structure d'un code source, créer du code, corriger des erreurs ou résoudre des problèmes de pipelines.

une expérience de chat dans le terminal, indépendante d'un éditeur, avec supervision humaine avant toute action. Utilisez-le pour comprendre la structure d'un code source, créer du code, corriger des erreurs ou résoudre des problèmes de pipelines. Mode headless : non interactif, conçu pour les runners, les scripts et les workflows automatisés. Intégrez-le dans vos pipelines CI/CD et laissez-le opérer en toute autonomie.

L'IA avec des garde-fous

L' IA agentique capable d'exécuter des actions crée une exposition réelle en matière de sécurité. GitLab Duo CLI traite cette problématique au niveau de la plateforme, et non comme un ajout après coup :

Supervision humaine par défaut en mode interactif : aucune action n'est exécutée sans approbation préalable.

en mode interactif : aucune action n'est exécutée sans approbation préalable. Détection d'injections de prompts intégrée nativement à GitLab Duo Agent Platform.

intégrée nativement à GitLab Duo Agent Platform. Identité composite qui limite les accès de l'agent et rend chaque action pilotée par l'IA auditable.

GitLab Duo CLI prend également en charge les fichiers d'instructions personnalisées, tels que chat-rules.md , AGENTS.md et SKILL.md , qui définissent les tâches, ressources, contextes, connaissances et actions autorisés pour vos agents. Il s'agit du principe du moindre privilège appliqué à l'IA : votre agent fait exactement ce que vous avez autorisé, et rien de plus.

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