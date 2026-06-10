GitLab Flex：1つの年間コミットメントで、シートとAI支出を柔軟に調整

更新日：2026年6月10日
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エージェント型AIの時代には、必要なシート数・AI使用量・利用したい機能を事前に予測することはできません。GitLab Flexなら、再調達なしでシート・AI使用量・新機能を月次で柔軟に調整できる1つの年間コミットメントで、変化するニーズに対応できます。
エージェント型AIの時代は、ニーズの予測を難しくしました。しかし、ソフトウェアの購入方法はまだそれに追いついていません。6ヵ月後、チームに何シート必要か、AIをどれだけ消費するか、どの新機能を有効にしたいかを把握することはできません。それでも、今日サインした契約は3つすべてを事前に固定し、更新まで変更できません。GitLab Flexはこの問題を解決するために構築されました。再調達なしに、シート、AI使用量、新機能にわたって月次で再配分できる1つの年間コミットメントです。
エージェント型ソフトウェアエンジニアリングへの移行により、3つの側面で同時に不確実性が生まれました：
従来の契約では、3つすべてを事前に固定し、更新まで予測値で運用することが求められます。多く見積もれば、使われないシートや未使用のキャパシティに過剰支払いが発生します。少なく見積もれば、新機能の採用のたびに調達サイクルを再開する必要があり、勢いのあるタイミングでチームの足を引っ張ります。どちらの場合も、ニーズは変化し続ける中で契約は固定されたままです。
GitLab Flexは、公開レートカードに基づく1つの年間ドルコミットメントです。その1つのコミットメントから、プラットフォームシート、GitLabクレジット、対象の従量課金機能を消費できます。GitLab.comのマルチテナントSaaS、Self-Managed（エアギャップ環境を含む）、GitLab DedicatedのシングルテナントSaaS、すべてに対応しています。重要なのは、予測できない3つの要素において、コミットメントが柔軟に対応できるという点です。
更新を待たずにシートを調整。 チームがプロジェクトを完了して離脱した際、契約更新まで未使用シートの費用を払い続ける必要はありません。翌月の予約を別チームのシートに振り替えたり、既存の契約内のAI使用量に充てたりすることができます。
予測可能なコストでAI使用量を拡張。 消費量は公開レートで年間コミットメントから消費されます。コミットメント全体を超えた使用は1クレジットあたり$1のオンデマンドレートで請求されるため、利用量の多い月でも予想外の請求は発生しません。コミットメント額が大きいほど単価は有利になり、予約済みキャパシティは予定外の使用より安価です。
再調達なしに新機能を追加。 契約締結後にリリースされた対象機能は、同じレートカードに反映されます。機能を有効にしたい場合、再調達の追加手続きなしに、既存のコミットメントから消費できます。
消費型価格設定（クラウドクレジット、可観測性クレジットなど）を利用したことがあれば、この消費方式は馴染み深く感じるでしょう。GitLab Flexの違いはここにあります：Flexでは、シートと使用量が同一のコミットメントの下に統合されているため、予算を相互に移動できます。多くのモデルでは、シートライセンスと使用量クレジットが別々のバケットに分かれており、テーブルに戻らなければ再配分できません。
1つのFlex契約で、以下の任意の組み合わせを同一の年間コミットメントから利用できます：
GitLab PremiumおよびGitLab Ultimateは、直接シート価格で引き続きご利用いただけます。Flexは新規契約に推奨される仕組みですが、既存のお客様は現在の契約を更新まで継続できます。Flexにおいて、ティア別機能は変わりません：GitLab PremiumおよびGitLab Ultimateの機能はそのまま維持されます。
更新時期が近づいており、Flexの評価を検討されているお客様は、担当のアカウントチームが現在の機能とAI使用量に基づいて両方のオプションをモデル化し、コミット前に比較検討できるようサポートします。
エージェント型ソフトウェアエンジニアリングへの移行は、製品面だけでなく、予算編成と計画立案の変革でもあります。GitLab Flexは、プラットフォームとAI支出を1つの契約に統合し、両者を管理するためのより明確なオペレーティングモデルと、ニーズの変化に対応し続けるための仕組みを組織に提供します。
お客様は今すぐGitLab Flexの注文をリクエストできます。フルフィルメントは四半期を通じて段階的に展開されます。
Transcendで発表されたプラットフォームの最新機能（GitLab Orbit、Agentic Git、AI Governanceなど）の全容については、What's Newポータルをご覧ください。
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