GitLab Flex : un seul engagement et une flexibilité totale sur vos sièges et vos dépenses d'IA

À l'ère agentique, vous ne pouvez anticiper vos besoins, et la façon dont vous achetez des logiciels n'a pas suivi le rythme. Vous ne savez pas de combien de sièges vous aurez besoin dans six mois, comment vos équipes utiliseront l'IA, ni quelles nouvelles fonctionnalités vous souhaiterez activer. Pourtant, le contrat que vous signez aujourd'hui fixe ces trois paramètres d'emblée et ne changera pas avant votre prochain renouvellement. GitLab Flex a été conçu pour résoudre ce problème. Il s'agit d'un engagement annuel que vous pouvez réajuster mois après mois en matière de sièges, d'utilisation de l'IA et de nouvelles fonctionnalités, sans avoir à relancer un nouveau processus d'achat.

Des contrats fixes face à des besoins en constante évolution

Le passage au développement logiciel agentique a introduit une incertitude sur trois fronts à la fois :

Le nombre de sièges. L'ère agentique transforme le profil des équipes qui développent des logiciels. Certaines entreprises recrutent des personnes qui n'avaient jamais travaillé sur GitLab auparavant afin qu'elles puissent développer directement sur la plateforme, et souhaitent augmenter leur nombre de sièges. D'autres restructurent leur organisation et leur recours aux prestataires autour des agents, ce qui peut faire évoluer le nombre de sièges dans un sens comme dans l'autre. Votre nombre de sièges dans six mois peut évoluer dans les deux sens, et un contrat annuel vous enferme dans une estimation unique.

L'ère agentique transforme le profil des équipes qui développent des logiciels. Certaines entreprises recrutent des personnes qui n'avaient jamais travaillé sur GitLab auparavant afin qu'elles puissent développer directement sur la plateforme, et souhaitent augmenter leur nombre de sièges. D'autres restructurent leur organisation et leur recours aux prestataires autour des agents, ce qui peut faire évoluer le nombre de sièges dans un sens comme dans l'autre. Votre nombre de sièges dans six mois peut évoluer dans les deux sens, et un contrat annuel vous enferme dans une estimation unique. Le niveau d'utilisation de l'IA. L'utilisation des agents évolue selon sa propre courbe, en fonction des cas d'utilisation, de l'adoption et des avancées technologiques.

L'utilisation des agents évolue selon sa propre courbe, en fonction des cas d'utilisation, de l'adoption et des avancées technologiques. Les fonctionnalités souhaitées. De nouvelles fonctionnalités d'infrastructure agentique sont développées en permanence. Au moment de la signature, vous ne pouvez pas savoir lesquelles vous souhaiterez adopter en cours d'année.

Un contrat traditionnel vous oblige à fixer ces trois paramètres à l'avance et à vous contenter de cette estimation jusqu'au renouvellement. Si vous surestimez vos besoins, vous payez trop cher pour des sièges inactifs et une capacité que vous n'utilisez jamais. Si vous sous-estimez vos besoins, l'adoption de toute nouveauté implique de relancer un cycle d'achat qui freine l'équipe au moment même où elle est la plus productive. Dans tous les cas, le contrat est figé tandis que vos besoins continuent d'évoluer.

Des budgets annuels ajustés chaque mois

GitLab Flex repose sur un engagement annuel en dollars, basé sur une grille tarifaire. À partir de cet engagement, vous pouvez utiliser des sièges de plateforme, des GitLab Credits et des fonctionnalités éligibles facturées à l'utilisation, que ce soit sur le SaaS multilocataire de GitLab.com, GitLab Self-Managed (y compris en environnement air-gapped) ou le SaaS monolocataire de GitLab Dedicated. Cet engagement s'adapte ainsi précisément aux trois paramètres que vous ne pouvez pas prévoir.

Ajustez le nombre de sièges sans attendre le renouvellement. Quand une équipe termine un projet et se retire, vous ne continuez pas à payer pour des sièges inactifs jusqu'à la prochaine échéance contractuelle. Vous pouvez réaffecter les réservations du mois suivant aux sièges d'une autre équipe, ou à l'utilisation de l'IA dans le cadre du contrat existant.

Faites évoluer votre utilisation de l'IA avec une logique de coûts prévisible. La consommation est déduite de votre engagement annuel au tarif publié. L'utilisation au-delà de l'engagement global est facturée à la demande à 1 $ par crédit, de sorte qu'un mois chargé ne se transforme pas en mauvaise surprise. Des engagements plus importants donnent accès à de meilleurs tarifs unitaires, et la capacité réservée coûte moins cher que l'usage non planifié.

Ajoutez de nouvelles fonctionnalités sans nouveau processus d'achat. Les fonctionnalités éligibles sorties après la signature de votre contrat sont soumises à la même grille tarifaire. Lorsque vous souhaitez en activer une, vous la prélevez sur l'engagement que vous avez déjà, sans avoir à passer par les étapes supplémentaires d'un nouvel achat.

Si vous avez déjà utilisé une tarification à la consommation (crédits cloud, crédits d'observabilité), ce mécanisme vous semblera familier. Voici ce qui est différent : avec GitLab Flex, vos sièges et votre utilisation relèvent du même engagement, ce qui vous permet d'équilibrer votre budget entre les deux. La plupart des modèles maintiennent les licences de sièges et les crédits d'utilisation dans des compartiments distincts que vous ne pouvez pas rééquilibrer sans renégocier votre contrat.

Un engagement annuel. Des réservations mensuelles réparties entre sièges et GitLab Credits basés sur l'usage. Redistribution des dépenses selon l'évolution des besoins. Aucun avenant requis.

Un seul contrat avec toutes les combinaisons possibles

Un seul contrat GitLab Flex peut combiner n'importe laquelle des options suivantes, toutes financées par le même engagement annuel :

Sièges de plateforme. GitLab Premium et GitLab Ultimate aux tarifs publiés, avec des remises sur volume liées à votre niveau d'engagement. (La remise sur volume GitLab Flex constitue le point de départ pour les remises sur les sièges, appliquée automatiquement en fonction du montant total de l'engagement. La remise sur les sièges peut dépasser le niveau de remise GitLab Flex moyennant des approbations supplémentaires.)

GitLab Premium et GitLab Ultimate aux tarifs publiés, avec des remises sur volume liées à votre niveau d'engagement. (La remise sur volume GitLab Flex constitue le point de départ pour les remises sur les sièges, appliquée automatiquement en fonction du montant total de l'engagement. La remise sur les sièges peut dépasser le niveau de remise GitLab Flex moyennant des approbations supplémentaires.) GitLab Credits. Fonctionnalités facturées au crédit telles que GitLab Duo Agent Platform, les runners hébergés et la gestion des artefacts, chacune au tarif de crédit publié.

Fonctionnalités facturées au crédit telles que GitLab Duo Agent Platform, les runners hébergés et la gestion des artefacts, chacune au tarif de crédit publié. Tous les types de déploiement. GitLab.com, GitLab Self-Managed, GitLab Dedicated et environnement air-gapped, le tout dans un seul contrat. Vous pouvez ainsi modifier votre combinaison au cours de la durée du contrat sans restructuration.

Ajustez les réservations mensuelles entre sièges et GitLab Credits basés sur l'utilisation. Redistribution des dépenses selon l'évolution des besoins. Aucun avenant requis. (L'image ci-dessus est fournie à titre illustratif du produit dans un portail client ; la mise en page et l'expérience réelles sont susceptibles d'évoluer.)

Économie d'échelle et contrôle des dépenses

Des engagements annuels plus importants permettent de bénéficier de meilleurs tarifs unitaires sur l'ensemble de la grille tarifaire, et la capacité réservée revient moins cher que l'utilisation non planifiée.

Des plafonds par abonnement et par utilisateur aident votre équipe à respecter les budgets, avec des contrôles d'administration au niveau du projet et du groupe.

Les sièges non réservés sont facturés au tarif effectif, soit le même tarif négocié à l'avance que les sièges réservés.

Toute utilisation dépassant l'engagement GitLab Flex est facturée aux tarifs à la demande, soit 1 $ par crédit ou le tarif par siège que vous avez négocié.

Les clients connectés au cloud sont facturés automatiquement ; les clients en environnement air-gapped reçoivent une facture deux fois par an.

Conservez votre offre actuelle jusqu'au renouvellement

GitLab Premium et GitLab Ultimate restent disponibles à la tarification directe par siège. GitLab Flex est la structure recommandée pour les nouveaux contrats, mais les clients existants peuvent conserver leur contrat actuel jusqu'au renouvellement. Avec GitLab Flex, les fonctionnalités de GitLab Premium et GitLab Ultimate ne changent pas.

Si votre renouvellement approche et que vous souhaitez évaluer GitLab Flex, votre équipe commerciale peut modéliser les deux options par rapport à vos fonctionnalités actuelles et à votre utilisation de l'IA afin que vous puissiez les comparer avant de vous engager.

Commencez avec un modèle adapté à vos besoins

Le passage au développement logiciel agentique n'est pas seulement un changement de produit. C'est aussi un changement en matière de budgétisation et de planification. GitLab Flex offre aux organisations un contrat unique pour les dépenses liées à la plateforme et à l'IA, ainsi qu'un modèle opérationnel plus clair pour gérer les deux et une structure conçue pour s'adapter à l'évolution des besoins.

Les clients peuvent dès maintenant demander l'accès à GitLab Flex, le déploiement s'effectuant progressivement tout au long du trimestre.

Pour découvrir l'ensemble des innovations de la plateforme annoncées lors de GitLab Transcend, notamment GitLab Orbit, Agentic Git et AI Governance, visitez notre page dédiée aux nouveautés de GitLab.