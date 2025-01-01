Découvrez la plateforme d'orchestration DevSecOps conçue pour permettre une collaboration asynchrone entre les équipes de développement et les agents d’IA.
La plateforme DevSecOps GitLab Duo Agent Platform orchestre la collaboration entre développeurs et agents d'IA tout au long du SDLC avec l'IA agentique.
Découvrez GitLab Duo Agentic Chat, l'assistant d’IA nouvelle génération, disponible dès aujourd’hui en version expérimentale.
Découvrez comment GitLab Duo Enterprise prend en charge l'ensemble du cycle de vie DevSecOps.
Tirez parti de la puissance de l'IA générative tout en respectant les exigences de résidence et de confidentialité des données.
La plateforme DevSecOps complète alimentée par l'IA, combinée aux fonctionnalités de cloud computing les plus avancées, accélère les cycles de développement, augmente l'automatisation et améliore la qualité du code.
L'intégration d'agents d'IA autonomes dans la plateforme DevSecOps alimentée par l'IA de GitLab accélère la productivité des équipes de développement, la modernisation des applications et l'innovation.
Nos agents d'IA sécurisés et autonomes comprennent le contexte du projet, déchargent vos équipes des tâches complexes et accélèrent la livraison de logiciels. Découvrez la version bêta privée de GitLab Duo Workflow.
Dans le premier Magic Quadrant™ de Gartner® applicable à cette catégorie, GitLab est reconnue pour sa capacité d'exécution et l'exhaustivité de sa vision en matière de technologie d'assistant IA pour le code.
