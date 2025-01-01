Blognews

Rapport Global DevSecOps 2024 : ce qu’il faut retenir

Cette année, notre enquête montre comment les entreprises adaptent leurs priorités d'investissement face à la montée en puissance de l'IA.
Articles récents

IA/ML

GitLab Duo Agent Platform (bêta) : votre orchestration IA nouvelle génération

Découvrez la plateforme d'orchestration DevSecOps conçue pour permettre une collaboration asynchrone entre les équipes de développement et les agents d’IA.

IA/ML

GitLab Duo Agent Platform : le DevSecOps intelligent

La plateforme DevSecOps GitLab Duo Agent Platform orchestre la collaboration entre développeurs et agents d'IA tout au long du SDLC avec l'IA agentique.

IA/ML

GitLab Duo Chat fait peau neuve : place à l'IA agentique

Découvrez GitLab Duo Agentic Chat, l'assistant d’IA nouvelle génération, disponible dès aujourd’hui en version expérimentale.

IA/ML

GitLab Duo Enterprise est maintenant disponible

Découvrez comment GitLab Duo Enterprise prend en charge l'ensemble du cycle de vie DevSecOps.

IA/ML

GitLab Duo Self-Hosted : une IA respectueuse de la confidentialité des données

Tirez parti de la puissance de l'IA générative tout en respectant les exigences de résidence et de confidentialité des données.

IA/ML

GitLab Duo combiné à Amazon Q : l'IA agentique optimisée pour AWS est désormais disponible à tous les utilisateurs

La plateforme DevSecOps complète alimentée par l'IA, combinée aux fonctionnalités de cloud computing les plus avancées, accélère les cycles de développement, augmente l'automatisation et améliore la qualité du code.

IA/ML

GitLab Duo combiné à Amazon Q : quand le DevSecOps rencontre l’IA agentique

L'intégration d'agents d'IA autonomes dans la plateforme DevSecOps alimentée par l'IA de GitLab accélère la productivité des équipes de développement, la modernisation des applications et l'innovation.

IA/ML

GitLab Duo Workflow : une IA agentique offrant visibilité et contrôle à l'échelle de l'entreprise

Nos agents d'IA sécurisés et autonomes comprennent le contexte du projet, déchargent vos équipes des tâches complexes et accélèrent la livraison de logiciels. Découvrez la version bêta privée de GitLab Duo Workflow.

IA/ML

GitLab nommée Leader dans le Magic Quadrant 2024 de Gartner dédié aux assistants IA pour le code

Dans le premier Magic Quadrant™ de Gartner® applicable à cette catégorie, GitLab est reconnue pour sa capacité d'exécution et l'exhaustivité de sa vision en matière de technologie d'assistant IA pour le code.

