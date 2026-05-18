Veröffentlicht am: 18. Mai 2026
10 Minuten Lesezeit
Wie Codex im Terminal, GitLab MCP und externe Agenten in Duo Agent Platform vom Bug-Report zur geprüften Änderung führen.
Codex macht als Coding-Agent im Terminal viel Spaß. Auf ein Repository gerichtet, bekommt es eine fokussierte Aufgabe und legt sofort los: Code lesen, einen Fix vorschlagen, Befehle ausführen – vom Problem zur Implementierung, ohne den Flow zu verlassen. Das ist ein wesentlicher Teil des Reizes agentischer Coding-Werkzeuge, und genau das hat auch unser Claude-Code-Tutorial so gut funktionieren lassen.
Code schreiben ist aber nur der erste Schritt. Issue, Merge Request, CI/CD-Pipeline, Review und die finale menschliche Entscheidung zum Ausliefern kommen danach. Code schreiben und Software ausliefern sind nicht dasselbe – und diese Lücke wird deutlicher, je schneller Coding-Agenten werden.
Genau hier kommt GitLab ins Spiel. Dieses Tutorial zeigt drei Anwendungsfälle mit Codex und GitLab Duo Agent Platform:
Die drei Anwendungsfälle bauen aufeinander auf – und verdeutlichen dabei einen größeren Zusammenhang.
Codex ist ausgezeichnet darin, schnell von einer Problemstellung zu Code zu gelangen. GitLab fügt den Software-Delivery-Kontext hinzu, der aus diesem Code eine Änderung macht, die verstanden, geprüft, reviewed und mit Zuversicht ausgeliefert werden kann.
Im ersten Anwendungsfall bleibt der Fokus nah am Code – Codex arbeitet mit dem Repository und lokalen Agenten-Anweisungen. Im zweiten bringt GitLab MCP das Issue, die Anforderungen und den Merge-Request-Workflow direkt in die Terminal-Session. Im dritten wechselt Codex in den Merge Request selbst und hilft dabei, die Lücke zwischen Review-Feedback und der nächsten Revision zu schließen.
Genau diese Abfolge macht die Kombination überzeugend: nicht die Wahl zwischen einem Coding-Werkzeug und einer DevSecOps-Plattform – sondern agentisches Coding-Tempo auf den gesamten Software-Lifecycle ausgedehnt.
Um den Workflow in der eigenen Umgebung nachzuvollziehen: Projekt importieren, klonen und Codex im Repository-Root öffnen:
codex starten.
git clone https://gitlab.example.com/examplegroup/tanuki-iot-platform.git
cd tanuki-iot-platform
codex
Im Prompt nach dem Zweck des Projekts fragen:
What is this project about?
Der relevante Teil für dieses Tutorial ist der Rust-Metrics-Store im
backend/-Verzeichnis. Sensoren senden Messwerte über eine REST-API, und
Dashboards konsumieren Live-Daten über WebSocket-Streams. Problem und Fix sind
damit gut nachvollziehbar.
In diesem Szenario liegt ein Bug im Live-WebSocket-Stream vor. Das Backend unterstützt bereits Metric-Filtering auf der REST-API-Seite, aber der WebSocket-Stream filtert nicht korrekt nach Metric. Als Test: Bei einem Abonnement für einen Sensor und eine Metric kommen trotzdem andere Metrics zurück. Ein schneller Test im Terminal bestätigt das Problem.
Backend in einem Terminal starten, Port 9090:
PORT=9090 cargo run --manifest-path backend/rust-metrics-store/Cargo.toml
WebSocket-Client in einem zweiten Terminal öffnen. Auf macOS ist websocat über
Homebrew verfügbar:
brew install websocat.
websocat 'ws://localhost:9090/ws?sensor=arduino-iot-collector&metric=temperature_celsius'
Zwei verschiedene Metrics für den
arduino-iot-collector-Sensor senden:
curl -s -X POST http://localhost:9090/api/metrics \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"sensor":"arduino-iot-collector","metric":"temperature_celsius","value":23.5}'
curl -s -X POST http://localhost:9090/api/metrics \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"sensor":"arduino-iot-collector","metric":"humidity_percent","value":61.2}'
Erwartet wird nur
temperature_celsius – aber der Stream zeigt auch
humidity_percent, was den Bug bestätigt.
Das Problem wird nun in einem neuen Prompt an Codex übergeben:
I need help with a backend change to add metric filtering to /ws so live streams can be narrowed to one metric.
Dank der AGENTS.md-Datei im GitLab-Projekt weiß Codex, wie das Rust-Backend strukturiert ist, welche Befehle ausgeführt werden sollen und wie die Code-Qualitätsanforderungen aussehen.
Codex analysiert den Rust-Quellcode und findet das fehlende Element: Der
/ws-Endpunkt versteht bereits einen
sensor-Query-Parameter, braucht aber
auch einen optionalen
metric-Parameter. Codex aktualisiert die Handler-Logik,
fügt Tests hinzu und hält die Dokumentation mit der Code-Änderung synchron.
Nach den Code-Änderungen führt Codex Formatierung, Tests und Build aus und macht einen abschließenden Check vor dem Git-Commit. Von dort aus kann ein Branch, Commit und Push angefordert werden.
Sobald der Merge Request existiert, übernimmt GitLab die nächsten Phasen des Software-Lifecycles. CI/CD-Pipelines starten, Security Scanning läuft, und GitLab Duo Code Review überprüft die Änderungen gegen die Rust-Code-Style-Anforderungen.
Nach dem Deployment wird der lokale Test erneut ausgeführt und bestätigt, dass der WebSocket-Stream jetzt nur noch die angeforderte Metric ausgibt, wenn Sensor und Metric angegeben werden. Das Ergebnis wird in den Merge Request gepostet.
Dieser erste Anwendungsfall ist die Ausgangsbasis: Codex ist nah am Code, GitLab übernimmt die Arbeit, sobald der Patch in den Merge-Request-Lifecycle eintritt.
Eine Aufzeichnung von Codex, GitLab CI/CD und GitLab Duo Agent Platform in Aktion:
Im ersten Anwendungsfall konnte Codex das lokale Code-Repository sehen, hatte aber keinen Zugriff auf das GitLab-Issue, die vereinbarten Anforderungen, die Implementierungsnotizen oder den Merge-Request- und Pipeline-Status. Dieser Kontext lebt in GitLab, nicht in den lokalen Dateien.
Hier kommt der GitLab-MCP-Server ins Spiel.
In diesem Anwendungsfall existiert das Issue bereits und ist bewusst detailliert: Es beschreibt das Problem, enthält funktionale und nicht-funktionale Anforderungen und nennt explizit Tests sowie Updates für README.md und AGENTS.md. Codex muss diese Informationen nicht in den Prompt eingefügt bekommen – es kann das Issue direkt abrufen und von derselben Informationsquelle ausgehen wie ein Entwickler.
Den GitLab-MCP-Server zu Codex hinzufügen. Sicherstellen, dass er auf der Instanz oder Top-Level-Group aktiviert ist.
Ein neues Terminal öffnen und den
GitLab-MCP-Server
mit dem
http-Transport-Typ zu Codex hinzufügen.
gitlab.example.com durch die eigene GitLab-Instanz ersetzen:
codex mcp add --url "https://<gitlab.example.com>/api/v4/mcp" GitLab
Der Codex-MCP-Client benötigt möglicherweise ein Feature-Flag für den Rust
rmcp_client.
~/.codex/config.toml öffnen und den
[features]-Abschnitt
hinzufügen. Dort lässt sich auch der hinzugefügte GitLab-MCP-Server im Abschnitt
mcp_servers. überprüfen.
vim ~/.codex/config.toml
[features]
"rmcp_client" = true
[mcp_servers.GitLab]
url = "https://<gitlab.example.com>/api/v4/mcp"
codex in einer neuen Terminal-Session starten und
/mcp eingeben, um sich
mit dem GitLab-MCP-Server zu authentifizieren, falls das nicht automatisch
beim Hinzufügen passiert ist.
codex
/mcp
Zur Überprüfung der Verbindung Codex fragen:
Which GitLab MCP tools are available to you?
Show the GitLab MCP Server version.
Codex öffnen und im Prompt um Hilfe mit dem Issue bitten:
Can you help me implement issue 32?
Hier ändert sich der Workflow. Codex verwendet das MCP-Werkzeug
get_issue
und lädt die Issue-Details in die Session, bevor es den Code ändert. Es sieht
jetzt die Anforderungen, Labels, Notizen und den größeren Arbeitsumfang, bevor
es die Implementierung angeht.
Der Fix selbst ist vertraut: optionalen
metric-Parameter hinzufügen,
Matching-Logik aktualisieren, Tests ergänzen und Dokumentation aktualisieren.
Der Unterschied liegt in der Informationsquelle: Im ersten Anwendungsfall waren
das Repository und der Prompt die Quelle. Hier sind es Issue und Repository
gemeinsam.
Nach lokaler Validierung erstellt Codex einen Branch, committed die Arbeit und erstellt den Merge Request über MCP-Werkzeugaufrufe – ohne Browser-Wechsel.
Da Codex den Issue-Kontext kennt, fügt es
closes 32 in die
Merge-Request-Beschreibung ein, sodass das
Issue beim Merge automatisch geschlossen wird.
Das ist bedeutsamer als es klingt: Der Agent schreibt nicht nur Code, er beteiligt sich an der Software-Delivery mit Issue-, Merge-Request- und Pipeline-Kontext in der Schleife. Das ist der Mehrwert, den GitLab MCP dem End-to-End-Entwicklungsworkflow hinzufügt.
Sobald GitLab Duo Code Review und Tests grünes Licht geben, ist der finale Review und Merge bereit.
Eine Aufzeichnung zeigt, wie Codex das Problem mit dem GitLab-MCP-Server löst:
Der dritte Anwendungsfall ist besonders interessant. Statt zu fragen, ob Codex einen Merge Request öffnen kann, stellt sich die praktischere Frage: Kann es nach der MR-Erstellung helfen und Review-Feedback direkt im Merge Request bearbeiten?
Für diesen Anwendungsfall wird ein anderer
REST-API-Validierungs-Bug
verwendet. Das simulierte Problem:
POST /api/metrics akzeptiert ungültige
Eingaben und gibt trotzdem
201 Created zurück, statt
400 Bad Request für
ungültige Payload-Werte wie leere Metrics.
Test in zwei Terminals: In Terminal 1 den Metrics-Store-Server auf Port 9090 starten:
PORT=9090 cargo run --manifest-path backend/rust-metrics-store/Cargo.toml
In Terminal 2 mit
curl eine REST-API-Anfrage mit einem leeren Metric-Wert
senden:
curl -w "\nHTTP %{http_code}\n" -X POST http://localhost:9090/api/metrics \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"sensor": "sensor-a", "metric": " ", "value": 23.5, "labels": {}}'
Codex hat bereits einen ersten Draft-Merge-Request mit dem Haupt-Fix erstellt. Ein schneller lokaler Retest zeigt: Das Kernverhalten hat sich verbessert, ungültige Eingaben geben jetzt 400 zurück.
Gut, aber noch nicht fertig. GitLab Duo Code Review weist auf zwei fehlende Punkte hin, basierend auf den Rust-Code-Style-Anforderungen:
Jetzt wechseln wir vom lokalen Terminal in die GitLab-UI, wo der Codex-Agent
aus dem GitLab AI Catalog
im Menü AI > Agents aktiviert werden kann. Das Service-Account-Handle
beginnt mit
@ai-codex-agent – den Agenten direkt in der
Merge-Request-Diskussion erwähnen, damit er das Review-Feedback adressieren kann.
Der Merge Request wird damit zur Arbeitsfläche für den Codex-Agenten: mit Code-Diff, Review-Kommentaren, CI/CD-Pipelines, Security-Scanner-Ergebnissen und Freigabe-Regeln. Codex kann die Folgearbeit genau dort erledigen, wo die Zusammenarbeit bereits stattfindet.
Einen neuen Kommentar mit Anweisungen hinzufügen, die Fixes direkt in den Merge Request zu pushen:
Please help address the review feedback, and push a fix.
Codex adressiert das Feedback, fügt den fehlenden Validierungstest hinzu, committed ihn, führt Checks in seinem eigenen Ausführungskontext in der Agent Session erneut aus und postet einen Zusammenfassungskommentar zurück in den Merge Request.
Die neu hinzugefügte
ingest_rejects_blank_metric-Testfunktion lässt sich im
Job-Log
überprüfen.
Das ist der Teil, der das External-Agent-Modell in der Praxis nützlich macht. Externe Agenten sind nicht interessant, weil sie Reviews ersetzen. Sie sind nützlich, weil sie die Lücke zwischen Review-Feedback und der nächsten Revision schließen helfen – während Merge Request, Freigaben und die finale menschliche Entscheidung genau dort bleiben, wo sie hingehören. Und sie lassen sich über Event-Trigger und Custom Flows weiter in GitLab Duo Agent Platform integrieren.
Eine Aufzeichnung zeigt, wie Codex als externer Agent in GitLab Duo Agent Platform bei Reviews helfen kann:
Agenten lassen sich anweisen, Code vor Commits zu bauen und zu testen, Änderungen
minimal zu halten oder die Projektarchitektur besser zu verstehen – über einen
Eintrag in
AGENTS.md. Die Tanuki-IoT-Platform verwendet eine Datei auf
Root-Ebene sowie spezifische Dateien und Anweisungen für Sensoren und das Backend.
tree -P AGENTS.md --prune
.
├── AGENTS.md
├── backend
│ └── rust-metrics-store
│ └── AGENTS.md
└── sensors
├── arduino-iot-collector
│ └── AGENTS.md
├── c-file-monitor
│ └── AGENTS.md
├── cobol-mainframe-bridge
│ └── AGENTS.md
└── java-http-metrics-collector
└── AGENTS.md
Für das Rust-Backend wird eine verzeichnisspezifische
AGENTS.md in
backend/rust-metric-store/AGENTS.md
gepflegt. Sie definiert Code-Style und -Standards für Rust, Dokumentation,
Dateiorganisation, Fehlerbehandlung, asynchrone Programmierung,
Containerisierung und CI/CD sowie die Build- und Run-Befehle mit dem verfügbaren
Toolchain (Cargo). Die verlinkte Datei im GitLab-Projekt enthält alle Details.
Diese benutzerdefinierten Anweisungen werden auch von Agents und Flows auf GitLab Duo Agent Platform verarbeitet.
Für bessere Ausgaben von Coding-Agenten: dort anfangen. Aufschreiben, wie das Repository funktioniert, welche Befehle wichtig sind, was nicht angefasst werden soll und wie eine gute Änderung aussieht. Diese eine Investition zahlt sich für lokale Coding-Werkzeuge, GitLab MCP und externe Agenten gleichermaßen aus.
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