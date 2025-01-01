Blogworkflow

Suche nach Beiträgen mit dem Tag workflow

Pair-Programming-Guide: Was, wie und warum?

In diesem Artikel erfahrt ihr, wie Pair Programming in agile funktioniert und worauf ihr bei der Zusammenarbeit in Pairing Sessions achten müsst.
Author: Suri PatelBeitrag lesen

Neueste Beiträge

KI/ML

Entwicklung von GitLab Duo: Dogfooding unserer KI-Funktionen

Im Rahmen unserer Blog-Reihe zeigen wir mithilfe von Beispielen aus der Praxis, wie wir KI in den Lebenszyklus unserer Softwareentwicklung integrieren und ihren Erfolg anhand von Metriken messen.

KI/ML

GitLab Duo Workflow: Transparenz und Kontrolle für agentische KI auf Enterprise-Niveau

Sichere, autonome, kontextbewusste KI-Tools übernehmen komplexe Aufgaben und geben Entwickler(inne)n die Möglichkeit, innovative Software schneller zu entwickeln. Die private Beta-Warteliste ist jetzt geöffnet.

Agile Planning

So setzt du GitLab für die Agile-Softwareentwicklung ein

Wie Agile-Artefakte auf GitLab-Funktionen abgebildet werden und wie eine Agile-Iteration in GitLab aussieht.

Agile Planning

So bringst du Agile-Sprints mit Produkt-Roadmaps in Einklang

Nutze Best Practices und GitLab-Funktionen für deine Produkt-Journey, mit denen du unter anderem zentralisierte Roadmaps erstellen, Review-Sessions durchführen und Sprint-Lebenszyklen nachverfolgen kannst.

Engineering

4 Situationen, in denen sich eine aufgeräumte Git-Commit-Historie lohnt

Erfahre, warum eine saubere Git-Commit-Historie die Nachvollziehbarkeit verbessert, Fehler behebt und die Codequalität steigert.

KI/ML

Lerne fortschrittliche Rust-Programmierung mit KI-Unterstützung

In diesem Tutorial vertiefst du mithilfe der KI-basierten Codevorschläge von GitLab Duo deine Kenntnisse in der fortgeschrittenen Rust-Programmierung.

KI/ML

Lerne GitLab Duo Workflow kennen – die Zukunft der KI-gestützten Entwicklung

Workflow, unser autonomer KI-Agent, wird die Art und Weise verändern mit der Teams Software entwickeln und ausliefern – unser erster kühner Schritt in Richtung KI-gestützte DevSecOps.

DevSecOps

Die Top 10 GitLab-Workflow-Hacks, die du kennen musst

Eine Produktmanagerin von GitLab nennt ihre Lieblingstricks, um schnell und effizient durch die GitLab DevSecOps-Plattform zu navigieren und die Zusammenarbeit im Team zu fördern.

Agile Planning

Wir stellen euch die neue Epic-Erfahrung für verbessertes Agile Planning vor

Ein Update für GitLab Epics, mit dem die Planung verbessert wird und deine Workflows optimiert werden durch nahtlose Migration, die ein besseres Projektmanagement ermöglicht.

Ready to get started?

See what your team could do with a unified DevSecOps Platform

Get free trial

Find out which plan works best for your team

Learn about pricing

Learn about what GitLab can do for your team

Talk to an expert