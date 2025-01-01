Im Rahmen unserer Blog-Reihe zeigen wir mithilfe von Beispielen aus der Praxis, wie wir KI in den Lebenszyklus unserer Softwareentwicklung integrieren und ihren Erfolg anhand von Metriken messen.
Sichere, autonome, kontextbewusste KI-Tools übernehmen komplexe Aufgaben und geben Entwickler(inne)n die Möglichkeit, innovative Software schneller zu entwickeln. Die private Beta-Warteliste ist jetzt geöffnet.
Wie Agile-Artefakte auf GitLab-Funktionen abgebildet werden und wie eine Agile-Iteration in GitLab aussieht.
Nutze Best Practices und GitLab-Funktionen für deine Produkt-Journey, mit denen du unter anderem zentralisierte Roadmaps erstellen, Review-Sessions durchführen und Sprint-Lebenszyklen nachverfolgen kannst.
Erfahre, warum eine saubere Git-Commit-Historie die Nachvollziehbarkeit verbessert, Fehler behebt und die Codequalität steigert.
In diesem Tutorial vertiefst du mithilfe der KI-basierten Codevorschläge von GitLab Duo deine Kenntnisse in der fortgeschrittenen Rust-Programmierung.
Workflow, unser autonomer KI-Agent, wird die Art und Weise verändern mit der Teams Software entwickeln und ausliefern – unser erster kühner Schritt in Richtung KI-gestützte DevSecOps.
Eine Produktmanagerin von GitLab nennt ihre Lieblingstricks, um schnell und effizient durch die GitLab DevSecOps-Plattform zu navigieren und die Zusammenarbeit im Team zu fördern.
See what your team could do with a unified DevSecOps PlatformGet free trial
Find out which plan works best for your teamLearn about pricing
Learn about what GitLab can do for your teamTalk to an expert