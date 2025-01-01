BlogDevSecOps platform

10 Best Practices für den Einsatz des KI-basierten GitLab Duo Chat

Tipps zur Integration von GitLab Duo Chat in deine KI-basierten DevSecOps-Workflows. Dazu gibt's Ratschläge für präzisere Chat-Prompts.
Produkt

Die Breaking Changes in GitLab 18.0

Bereite dich jetzt auf die Änderungen im kommenden Major Release vor. Analysiere die Auswirkungen für deine Arbeit und prüfe dann die in der Dokumentation beschriebenen Maßnahmen, um einen reibungslosen Übergang zu GitLab 18.0 zu gewährleisten.

KI/ML

Leitfäden und Ressourcen zu agentischer KI

Hier erfährst du alles, was du über agentische KI wissen musst, wie sie funktioniert, warum sie deine DevSecOps-Umgebung aufwertet und welche bewährten Methoden es für die Implementierung gibt.

Produkt

Automatisiere Agile-Workflows mit dem gem gitlab-triage

In unserer Serie „Erste Schritte mit GitLab“ erfährst du, wie du wiederkehrende Aufgaben – zum Beispiel die Triage von Tickets und Merge Requests – automatisierst und deinen Entwickler(inne)n dadurch wertvolle Zeit sparst.

Engineering

Automatisierung der Migration von Container-Images von Amazon ECR zu GitLab

Wenn Plattformteams ihre CI/CD zu GitLab verschieben, sollte die Migration von Container-Images kein Engpass sein. Befolge diese Schritt-für-Schritt-Anleitung, um den Pipeline-Migrationsprozess zu automatisieren.

KI/ML

Automatisierung mit GitLab Duo, Teil 1: Generierung von Tests

Hier erfährst du, wie wir die KI-gestützte DevSecOps-Plattform genutzt haben, um automatisierte Tests zu erstellen und unsere Entwicklungsgeschwindigkeit und -qualität zu verbessern.

KI/ML

Automatisierung mit GitLab Duo, Teil 2: Komplexes Testen

Hier erfährst du, wie das GitLab-Team mit Hilfe der KI-Funktionen von GitLab Duo komplexere Testsituationen bewältigt und dabei auch sicherstellt, dass die Code-Tests den Standards entsprechen.

KI/ML

Automatisierung mit GitLab Duo, Teil 3: Validierung von Tests

Hier erfährst du, welche Tests wir durchgeführt haben, um die Auswirkungen von GitLab Duo auf die automatisierten Tests unseres Teams zu überprüfen – und welche Ergebnisse wir erzielt haben.

Agile Planning

Bewährte Methoden zum Einrichten von Unternehmenshierarchien, die skalierbar sind

Erfahre, wie du eine Organisationshierarchie in GitLab modellierst. Erstelle Strukturen mit klaren Kommunikationslinien, strategischer Ausrichtung und mehr und halte gleichzeitig die Prinzipien der Agile-Methodik ein.

Produkt

Erstelle eine neue Website in wenigen einfachen Schritten mit GitLab Pages

In diesem Tutorial erfährst du, wie du deine persönliche Website mithilfe von GitLab Pages und einer einsatzbereiten Vorlage, die du in wenigen Minuten anpassen kannst, erstellst und hostest.

