Anticipez dès maintenant les suppressions prévues dans notre prochaine version majeure. Évaluez les conséquences pour votre projet, puis consultez les mesures d'atténuation décrites dans la documentation afin de garantir une transition fluide vers GitLab 18.0.
Découvrez comment optimiser vos revues de code avec des agents d’IA capables d'analyser automatiquement vos merge requests et de vous fournir des commentaires complets sur les bogues, la lisibilité et les normes de codage.
Découvrez ce qu’est l'IA agentique, son fonctionnement, ses avantages, ainsi que les bonnes pratiques pour l'intégrer à vos projets.
Découvrez comment automatiser les tâches répétitives pour permettre à vos équipes de se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée.
Suivez ce guide étape par étape pour automatiser le processus de migration de vos images de conteneurs d’Amazon ECR vers GitLab.
Découvrez comment nous utilisons GitLab Duo pour générer des tests automatisés et améliorer la rapidité et la qualité de notre développement.
Découvrez comment nous générons des tests complexes en utilisant les fonctionnalités alimentées par l’IA de GitLab Duo.
Découvrez le test que nous avons effectué pour valider l'impact de GitLab Duo sur les tests automatisés de notre équipe et les résultats que nous avons obtenus.
