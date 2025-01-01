BlogDevSecOps platform

Parcourir les articles qui contiennent la balise DevSecOps platform

GitLab Duo Chat : 10 bonnes pratiques à connaître

Découvrez nos conseils et astuces pour intégrer GitLab Duo Chat à vos workflows DevSecOps alimentés par l'IA.
Author: Michael FriedrichLire l'article

Articles récents

Produit

Guide des changements cassants et suppressions de GitLab 18.0

Anticipez dès maintenant les suppressions prévues dans notre prochaine version majeure. Évaluez les conséquences pour votre projet, puis consultez les mesures d'atténuation décrites dans la documentation afin de garantir une transition fluide vers GitLab 18.0.

IA/ML

GitLab Duo combiné à Amazon Q : optimisez vos revues de code

Découvrez comment optimiser vos revues de code avec des agents d’IA capables d'analyser automatiquement vos merge requests et de vous fournir des commentaires complets sur les bogues, la lisibilité et les normes de codage.

IA/ML

L'IA agentique : guides et ressources

Découvrez ce qu’est l'IA agentique, son fonctionnement, ses avantages, ainsi que les bonnes pratiques pour l'intégrer à vos projets.

Produit

La gemme gitlab-triage : votre alliée pour des workflows Agile automatisés

Découvrez comment automatiser les tâches répétitives pour permettre à vos équipes de se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée.

Ingénierie

Comment automatiser la migration des images de conteneurs d'Amazon ECR vers GitLab

Suivez ce guide étape par étape pour automatiser le processus de migration de vos images de conteneurs d’Amazon ECR vers GitLab.

IA/ML

Automatisation avec GitLab Duo : comment générer des tests (Partie 1)

Découvrez comment nous utilisons GitLab Duo pour générer des tests automatisés et améliorer la rapidité et la qualité de notre développement.

IA/ML

Automatisation avec GitLab Duo : comment générer des tests complexes (Partie 2)

Découvrez comment nous générons des tests complexes en utilisant les fonctionnalités alimentées par l’IA de GitLab Duo.

IA/ML

Automatisation avec GitLab Duo : comment valider des tests (Partie 3)

Découvrez le test que nous avons effectué pour valider l'impact de GitLab Duo sur les tests automatisés de notre équipe et les résultats que nous avons obtenus.

Agile Planning

Comment mettre en place une hiérarchie organisationnelle évolutive avec GitLab ?

Découvrez comment organiser vos équipes et vos projets dans GitLab avec une structure hiérarchique efficace, des lignes de communication claires, un alignement stratégique et bien plus encore.

Ready to get started?

See what your team could do with a unified DevSecOps Platform

Get free trial

Find out which plan works best for your team

Learn about pricing

Learn about what GitLab can do for your team

Talk to an expert