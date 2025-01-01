BlogDevSecOps platform

AI搭載のGitLab Duoチャットを使用するためのベストプラクティス【10選】

AI搭載のDevSecOpsワークフローにGitLab Duoチャットを統合するためのヒントとコツをご覧ください。さらに、最高の結果を得るためにチャットプロンプトを絞り込む方法に関する専門家のアドバイスもご紹介します。
製品

GitLab 18.0における破壊的な変更に関するガイド

次期メジャーリリースで予定されている機能の削除に備えましょう。GitLab 18.0にスムーズに移行できるように、ご自身にどのような影響があるかを見極め、ドキュメントに記載されている影響を軽減するためのステップをご確認ください。

AIと機械学習

GitLab DuoとAmazon Qでコードレビューを加速

AI搭載エージェントを使用して、コードレビューを最適化しましょう。自動的にマージリクエストを分析し、バグや可読性、コーディング標準に関する包括的なフィードバックを得られます。

AIと機械学習

自律型AIに関するガイドとリソース

概要と仕組み、DevSecOps環境のレベルアップに役立つ理由、導入時のベストプラクティスなど、自律型AIについて知っておくべきことをすべてご紹介します。

製品

gitlab-triage gemを使ったアジャイルワークフローの自動化

「GitLab入門」シリーズでは、イシューやマージリクエストのトリアージなどの繰り返し発生するタスクを自動化して、デベロッパーの貴重な時間を確保する方法をご紹介します。

エンジニアリング

Amazon ECRからGitLabへのコンテナイメージ移行の自動化

プラットフォームチームがCI/CDをGitLabに移行する際、コンテナイメージの移行がボトルネックになってはなりません。このガイドでは、パイプライン移行を自動化する方法を詳しく解説します。

AIと機械学習

GitLab Duoを使用した自動化シリーズパート1：テストの生成

AI主導のDevSecOpsプラットフォーム（GitLab Duo）を使用して自動テストを生成し、開発速度と品質を向上させた方法をご紹介します。

AIと機械学習

GitLab Duoを使用した自動化シリーズパート2：複雑なテスト

コードテストが標準に準拠していることを確認するなど、GitLabチームが、GitLab DuoのAI機能を使用して、通常より複雑なテスト状況にどのように対処したかをご紹介します。

AIと機械学習

GitLab Duoを使用した自動化シリーズパート3：テストの検証

当社チームが自動テストプロセスにおけるGitLab Duoの影響を検証するために実行したテストや、達成した素晴らしい結果をご紹介します。

アジャイルプランニング

柔軟な組織階層を構築するためのベストプラクティス

このページでは、GitLabで組織階層をモデル化する方法をご紹介します。アジャイルの原則を守りながら、明確なコミュニケーションライン、戦略的な連携などを持つ組織を構築する方法を学びましょう。

