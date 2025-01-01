次期メジャーリリースで予定されている機能の削除に備えましょう。GitLab 18.0にスムーズに移行できるように、ご自身にどのような影響があるかを見極め、ドキュメントに記載されている影響を軽減するためのステップをご確認ください。
AI搭載エージェントを使用して、コードレビューを最適化しましょう。自動的にマージリクエストを分析し、バグや可読性、コーディング標準に関する包括的なフィードバックを得られます。
概要と仕組み、DevSecOps環境のレベルアップに役立つ理由、導入時のベストプラクティスなど、自律型AIについて知っておくべきことをすべてご紹介します。
「GitLab入門」シリーズでは、イシューやマージリクエストのトリアージなどの繰り返し発生するタスクを自動化して、デベロッパーの貴重な時間を確保する方法をご紹介します。
プラットフォームチームがCI/CDをGitLabに移行する際、コンテナイメージの移行がボトルネックになってはなりません。このガイドでは、パイプライン移行を自動化する方法を詳しく解説します。
AI主導のDevSecOpsプラットフォーム（GitLab Duo）を使用して自動テストを生成し、開発速度と品質を向上させた方法をご紹介します。
コードテストが標準に準拠していることを確認するなど、GitLabチームが、GitLab DuoのAI機能を使用して、通常より複雑なテスト状況にどのように対処したかをご紹介します。
当社チームが自動テストプロセスにおけるGitLab Duoの影響を検証するために実行したテストや、達成した素晴らしい結果をご紹介します。
