Olivier Flous, Senior Vice President of Engineering & Digital Transformation bei Thales, weist darauf hin, dass es für das Unternehmen von entscheidender Bedeutung ist, seine Software kontinuierlich aktualisieren zu können, um ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten. „Geschwindigkeit ist für unser Geschäft unerlässlich geworden“, sagt er. „Das bedeutet, dass wir unsere Software und unsere Verarbeitungsprozesse ständig anpassen müssen. Außerdem müssen wir in der Lage sein, schneller und kontinuierlich zu liefern. Das ist eine Revolution, und dabei spielt GitLab natürlich eine Schlüsselrolle für uns.“

Der Einsatz der Plattform hat es Thales auch ermöglicht, die Vorteile der Automatisierung zu nutzen, sei es in Bezug auf Sicherheit, CI/CD-Pipelines, Dokumentation oder Compliance-Prozesse. „Dank der Plattform von GitLab konnten wir die Automatisierung wirklich nutzen“, sagt Dubié. „Sie ist der Schlüssel dazu, nicht nur unsere zahlreichen verschiedenen Workflows abzukürzen, sondern auch unsere Entwickler(innen) von sich wiederholenden, manuellen Aufgaben zu befreien, so dass sie sich auf ihre Innovationskraft konzentrieren können. Außerdem hat sich die Entwicklererfahrung insgesamt verbessert.

“„Wir setzen alles auf Automatisierung“, fügt er hinzu.

Thales hat seine CI/CD-Pipelines weitgehend automatisiert, was zu mehr Konsistenz und Zuverlässigkeit, aber auch zu mehr Geschwindigkeit und Effizienz geführt hat. So konnten die Release-Zyklen beschleunigt und die Time-to-Market verkürzt werden.

Durch die Einrichtung standardisierter, gemeinsam genutzter Automatisierungstools wie GitLab Runner, die Aufträge in einer definierten Pipeline ausführen, sind die Teammitglieder in der Lage, Projekte schneller zu starten, daran zu arbeiten und den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung effizienter zu durchlaufen.

Das Unternehmen verlässt sich auch auf die automatisierten Sicherheitsfunktionen der Plattform, wie z. B. die Erkennung von Geheimnissen, die Analyse der Softwarezusammensetzung sowie statische und dynamische Anwendungssicherheitstests. Die Teams von Thales sind außerdem in der Lage, GitLab mit anderen Tools zu verwenden, was ihnen eine Flexibilität bietet, die sie vorher nicht hatten. Dubié merkt außerdem an, dass die Sicherheitstests bereits vorhanden sind, wenn ein neuer Merge Request erstellt wird, was ihnen neues Vertrauen gibt und es ermöglicht, sichere Software einfacher und effizienter zu erstellen und bereitzustellen. Und da sie nicht mehr so häufig Audits durchführen müssen, sparen sie Zeit und Geld.

„Die Integration all dieser automatisierten Sicherheitsfunktionen in GitLab stellt sicher, dass alle unsere Teams und Projekte über das gleiche hohe Maß an Sicherheit verfügen. So können wir Sicherheitslücken frühzeitig erkennen, kontinuierlich überwachen und skalieren“, sagt Dubié und merkt an, dass sie auch das Trust Center von GitLab nutzen, ein interaktives Portal, das Nachweis der Einhaltung von Vorschriften und Sicherheit und die zugehörigen Dokumente bereitstellt.

„Es hat viele unserer Teammitglieder wirklich beeindruckt, dass sie jetzt die Möglichkeit haben, sich so schnell in den Pipelines zu bewegen“, fügt er hinzu. „Sie waren daran gewöhnt, dass die Einrichtung komplex und langsam ist, und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Die Einrichtung einer Umgebung dauerte nicht mehr Tage, sondern nur noch ein paar Minuten oder Stunden.“

Obwohl Thales GitLab Duo – eine Suite von KI-gestützten Funktionen, die Unternehmen zur schnelleren Entwicklung und Bereitstellung von sicherer Software nutzen – noch nicht eingeführt hat, sagt Dubié, dass die Teammitglieder darauf brennen, damit zu arbeiten. „Wir sehen uns die KI-Roadmap von GitLab und die KI-Funktionen in Duo genau an, denn sie werden für unsere Zukunft entscheidend sein“, fügt er hinzu. „Das Interesse ist groß, weil wir wissen, dass es unsere Entwicklung und Bereitstellung rationalisieren und uns helfen wird, Fehler zu finden, zu analysieren und zu beheben.“