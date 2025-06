Thales fornisce sistemi di intrattenimento in volo su oltre 2.300 aeromobili di 80 compagnie aeree, servendo oltre 1,6 milioni di passeggeri al giorno. Per portare l'intrattenimento in volo (IFE) a un nuovo livello, Thales ha creato un sistema rivoluzionario, chiamato FlytEDGE, progettato per offrire ai passeggeri un'esperienza personalizzata in base alle loro preferenze. A differenza dei sistemi IFE tradizionali, FlytEDGE è una soluzione basata su cloud incentrata sulla flessibilità operativa, al fine di distribuire rapidamente nuove applicazioni e servizi a bordo. Questi nuovi servizi personalizzeranno l'esperienza dei passeggeri consigliando in modo intelligente i contenuti, fornendo informazioni personalizzate sul viaggio, come il tracciamento dei bagagli e le indicazioni per i gate di collegamento, o persino consentendo ai passeggeri di riprodurre in streaming i loro programmi e film preferiti utilizzando i propri abbonamenti di streaming.

Thales ha creato il sistema FlytEDGE e continuerà a usarlo in futuro, sulla piattaforma DevSecOps end-to-end di GitLab. FlytEDGE ha vinto il prestigioso Crystal Cabin Award 2024, che riconosce le innovazioni in volo. L'adozione di GitLab nel 2018 ha consentito a Thales di semplificare i propri processi di sviluppo software, migliorando la collaborazione e garantendo solide misure di sicurezza.

L'utilizzo di GitLab ha consentito ai team di Thales di collaborare meglio, poiché tutti utilizzavano un piattaforma comune, ottenendo così maggiore visibilità sui progetti, condividendo la documentazione e riuscendo a contribuire e lavorare insieme. Inoltre, l'utilizzo delle pipeline CI/CD di GitLab per sviluppare, testare ed eseguire il deployment ha garantito efficienza e velocità, un risultato a cui ha contribuito anche l'uso di funzionalità automatizzate, in particolare per le richieste di merge.

Con FlytEDGE, le compagnie aeree saranno in grado di eseguire un aggiornamento software bisettimanale sugli aeromobili in servizio, una frequenza 20 volte maggiore rispetto ai sistemi IFE tradizionali. Questa velocità è un elemento distintivo fondamentale per Thales.

Il sistema IFE si basa sulla gestione dei contenuti basata su cloud, utilizzando fornitori come Amazon Web Services. Ciò garantisce che le opzioni di intrattenimento più popolari, inclusi gli eventi sportivi in diretta, siano disponibili su ogni aereo, utilizzando la distribuzione digitale e la selezione intelligente dei contenuti.

"Utilizzando la piattaforma di GitLab, siamo stati in grado di creare FlytEDGE molto più velocemente e in modo molto più sicuro di quanto avremmo potuto fare senza di essa", ha dichiarato Dubié. "La piattaforma ha consentito ai nostri sviluppatori di creare un software che non solo è fondamentale per la nostra attività in generale, ma che trasformerà anche le modalità di intrattenimento a disposizione dei passeggeri in volo. Siamo felici di collaborare con GitLab per ridefinire l'esperienza di viaggio."

"Prima di GitLab, era tutto diverso", afferma Jordan Dubié, responsabile capo prodotto di Thales' Software Factory, un ambiente di strumenti, processi e best practice per accelerare la produzione di software. "Senza comprendere i diversi sistemi, era impossibile modificare il nostro software. Ma ora, non è più un problema, visto che tutti possono contribuire a un sistema comune. E possiamo migliorare la scalabilità."

Tutto ciò è importante per l'attività di Thales, poiché l'intrattenimento in volo è una delle principali fonti di reddito per l'azienda e potrebbe aiutarla a ottenere contratti più lucrativi dalle compagnie aeree che desiderano digitalizzare la loro esperienza a bordo e massimizzare l'esperienza del cliente.

FlytEDGE è in fase beta dal 2024 e opera su quattro aeromobili che volano a livello nazionale negli Stati Uniti. Il sistema dovrebbe essere operativo su larga scala entro la fine del 2026.