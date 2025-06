A Thales fornece sistemas de entretenimento a bordo para mais de 2.300 aeronaves de 80 companhias aéreas, atendendo a mais de 1,6 milhão de passageiros diariamente. Para elevar o nível do entretenimento a bordo (IFE), a empresa criou o FlytEDGE, um sistema inovador projetado para oferecer uma experiência personalizada com base nas preferências individuais de cada passageiro. Diferente dos sistemas tradicionais de IFE, o FlytEDGE é uma solução baseada em nuvem, voltada para a flexibilidade operacional, permitindo a rápida implantação de novas aplicações e serviços de bordo. Esses novos serviços personalizam a experiência dos passageiros, com recomendações inteligentes de conteúdo, informações personalizadas sobre a viagem, como rastreamento de bagagem e orientações sobore como chegar aos portões de conexão, e até a possibilidade de os passageiros assistirem a seus filmes e séries favoritos usando suas próprias assinaturas de streaming.

A Thales usou a plataforma DevSecOps de ponta a ponta do GitLab para desenvolver, entregar e operar o sistema FlytEDGE, que recebeu o prestigiado Crystal Cabin Award de 2024, prêmio que reconhece inovações em serviços de bordo. Com a adoção do GitLab em 2018, a Thales conseguiu simplificar seus processos de desenvolvimento de software, melhorando a colaboração e garantindo medidas de segurança robustas.

O uso do GitLab também melhorou a colaboração entre as equipes, que passaram a trabalhar em uma única plataforma, com maior visibilidade dos projetos, documentação compartilhada e a possibilidade de contribuir e trabalhar em conjunto. Além disso, a adoção dos pipelines de CI/CD do GitLab para criar, testar e implantar software trouxe mais eficiência e velocidade, e o uso de recursos automatizados, especialmente nas solicitações de merge, também representou um grande avanço.

Com o FlytEDGE, as companhias aéreas poderão atualizar o software a cada duas semanas nas aeronaves em operação, uma frequência 20 vezes maior que a dos sistemas tradicionais de IFE. Essa velocidade é um dos grandes diferenciais da Thales.

O sistema de IFE conta com gerenciamento de conteúdo baseado em nuvem, usando provedores como a Amazon Web Services. Isso garante que as opções de entretenimento mais populares, como eventos esportivos ao vivo, estejam disponíveis em todos os aviões, por meio de distribuição digital e curadoria inteligente de conteúdo.

"Ao usar a plataforma do GitLab, conseguimos criar o FlytEDGE de forma muito mais rápida e segura do que seria possível sem ela", diz Dubié. "A plataforma capacitou nossos desenvolvedores a criar um software que não só é essencial para o nosso negócio, mas que também transformará a maneira como as pessoas se divertem durante o voo. Estamos felizes em fazer parceria com o GitLab para redefinir a experiência de viagem."

""Antes do GitLab, tudo ficava disperso", diz Jordan Dubié, Diretor de Produto da Thales Software Factory, um ambiente com ferramentas, processos e melhores práticas para acelerar a produção de software. "Era impossível modificar nosso software sem entender diferentes sistemas. Agora, as pessoas podem contribuir em um único sistema, então isso deixou de ser um problema. Podemos expandir nossa capacidade com mais eficiência."

Tudo isso é importante para os negócios da Thales, já que o entretenimento a bordo é uma das principais fontes de receita da empresa e pode ajudá-la a conquistar mais negócios, atraindo companhias aéreas interessadas em digitalizar sua experiência a bordo e maximizar a satisfação dos clientes.

Em 2024, a versão beta do FlytEDGE começou a ser testada, operando em quatro aeronaves de voos domésticos nos EUA. Espera-se que o sistema esteja operando em grande escala até o final de 2026.