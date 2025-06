Olivier Flous, Senior Vice President of Engineering & Digital Transformation chez Thales, insiste sur le fait qu'il est essentiel pour l'entreprise de pouvoir mettre à niveau ses logiciels en permanence afin de maintenir un niveau de sécurité élevé. « La rapidité est devenue essentielle pour nos activités », a-t-il justifié. « Nous devons continuellement adapter nos logiciels et nos processus, et nous devons être en mesure de livrer plus rapidement et en continu. C'est une révolution et GitLab, bien sûr, joue un rôle clé pour nous. »

L'utilisation de la plateforme a également permis à Thales de tirer parti de l'automatisation, qu'il s'agisse de la sécurité, des pipelines CI/CD, de la documentation ou des processus de conformité. « La plateforme GitLab nous a permis d'adopter pleinement l'automatisation », déclare Jordan Dubié. « Ces possibilités ont été essentielles non seulement pour ajouter des raccourcis à de nombreux workflows différents, mais aussi pour déléguer les tâches manuelles répétitives afin que nos développeurs puissent se concentrer sur l'innovation. GitLab a également amélioré l'expérience développeur dans son ensemble. »

« Nous avons tout misé sur l'automatisation », ajoute-t-il.

Thales a mis en place de nombreuses automatisations en rapport avec ses pipelines CI/CD, ce qui renforce la cohérence et la fiabilité, ainsi que la rapidité et la productivité, en raccourcissant les cycles de sortie des nouvelles versions et en réduisant leur délai de mise sur le marché.

En mettant en place des outils d'automatisation standardisés et partagés, tels que les runners GitLab qui exécutent des tâches dans un pipeline défini, les membres de l'équipe sont en mesure de lancer des projets plus rapidement, de travailler dessus et de compléter l'ensemble du cycle du développement logiciel plus efficacement.

L'entreprise s'appuie également sur les fonctionnalités de sécurité automatisées de la plateforme, telles que la détection des secrets, l'analyse de la composition logicielle, les tests statiques de sécurité des applications et les tests dynamiques de sécurité des applications. Les équipes de Thales peuvent également combiner GitLab avec d'autres outils, disposant ainsi d'une flexibilité inédite. Jordan Dubié note également que les tests de sécurité sont déjà en place chaque fois qu'une nouvelle merge request est ouverte, instaurant un sentiment de confiance et permettant de créer et de déployer des logiciels sécurisés plus facilement et plus efficacement. Les développeurs n'ont pas besoin d'effectuer des audits fréquemment, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent.

« L'intégration de toutes ces fonctionnalités de sécurité automatisées sur GitLab garantit que toutes nos équipes et tous nos projets bénéficient du même niveau élevé de protection, ce qui nous permet de détecter rapidement les vulnérabilités, d'assurer une surveillance continue et de bénéficier d'une certaine évolutivité », analyse Jordan Dubié, qui précise que l'entreprise utilise également le Trust Center de GitLab, un portail interactif qui fournit des documents et des accréditations de conformité et d'assurance.

« Une grande partie de notre équipe a été impressionnée par la rapidité avec laquelle elle peut désormais travailler dans les pipelines », révèle-t-il. « Les développeurs étaient habitués à une configuration complexe et lente, et c'est maintenant tout le contraire. La configuration d'un environnement ne prend plus plusieurs jours, mais seulement quelques minutes ou quelques heures. »

Bien que Thales n'ait pas encore adopté GitLab Duo, une suite logicielle de fonctionnalités alimentées par l'IA que les entreprises utilisent pour développer et déployer des logiciels sécurisés plus rapidement, Jordan Dubié affirme que l'équipe a hâte de s'y mettre. « Nous examinons de près la roadmap de GitLab en matière d'IA et les capacités d'IA de GitLab Duo, car elles seront essentielles à notre avenir », souligne-t-il. « Nous sommes très intéressés, car nous savons que l'IA simplifiera notre développement et notre livraison, en nous aidant à trouver, analyser et corriger les bogues. »