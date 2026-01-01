Jedes veröffentlichte Artefakt immer korrekt zusammengesetzt

KI-Agenten rufen Pakete inzwischen in Maschinengeschwindigkeit ab und veröffentlichen sie. Die Menge an Artefakten, die du kontrollieren musst, wächst dadurch schneller, als ein Team sie manuell prüfen kann. Zudem betreiben die meisten Unternehmen mehr Registrys, als sie sinnvoll verwalten können – jede mit eigenen Logins, eigenen Audits und unerwarteten Kosten.