Skaliere dein Start-up

mit GitLab

Entwickle Größeres mit GitLab Ultimate: 20 Lizenzen, keine Kosten, ein Jahr

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Schnell bereitstellen, ohne später nachentwickeln zu müssen.

Eine Plattform für Quellcode, CI/CD, Sicherheit und Agents. Bewege dich mit Start-up-Geschwindigkeit dank Steuerungen, die auch beim Skalieren noch funktionieren.

Jede zusätzlich angehängte CI-Komponente, jeder Scanner und jedes Board raubt Gründer(innen) Zeit. GitLab vereint Quellcode, Pipelines und Sicherheit an einem Ort, damit dein Team Produkte liefert – nicht Klebstoffcode.

Wer qualifiziert sich für das Programm?

Start-up in der Seed-Phase

Pre-Seed- oder Seed-Phase mit bis zu 5 Mio. Dollar externer Finanzierung

Nur für Neukund(inn)en

Im ersten Jahr erhältst du:

Kostenlose Ultimate-Lizenz für ein Jahr (SaaS oder Self-Managed) mit bis zu 20 Plätzen

Support nicht enthalten. Keine Sorge: GitLab ist so konzipiert, dass es super einfach zu bedienen ist.

Im zweiten Jahr erhältst du:

50 % Rabatt auf alle Tarife; bis zu 20 Nutzer(innen)

Early-Stage-Start-up

A-Runde A oder B-Runde mit bis zu 20 Mio. Dollar externer Finanzierung

Nur für Neukund(inn)en

Im ersten Jahr erhältst du:

50 % Rabatt auf alle Tarife; bis zu 20 Nutzer(innen)

Im zweiten Jahr erhältst du:

25 % Rabatt auf alle Tarife; bis zu 20 Nutzer(innen)

Zusätzliche Anforderungen und Informationen

Nachdem du dich beworben hast, bitten wir dich möglicherweise um zusätzliche Informationen, um deine Anspruchsberechtigung zu prüfen. Mit der Aufnahme in das GitLab-für-Start-ups-Programm unterliegen alle Programmteilnehmer(innen) der GitLab-Abonnementvereinbarung .{data-ga-name="gitlab subscription agreement" data-ga-location="body"}.

Bei selbst gehosteten Instanzen müssen Benutzer(innen) Nutzungs- und Analysefunktionen aktivieren. Das GitLab-für-Start-ups-Programm wird nach alleinigem Ermessen von GitLab angeboten und kann geändert werden.

Du hast Fragen? Wende dich unter startups@gitlab.com an uns

Ergebnisse von Teams, die schlank begonnen haben

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GitLab ermöglicht es uns, eine KI-basierte Virtual Data Room-Plattform zu entwickeln, bei der Sicherheit in den gesamten Softwareentwicklungszyklus integriert ist. Wir sind in einem der sicherheitssensibelsten SaaS-Märkte tätig, wo Kunden vom ersten Tag an Sicherheit, Compliance und Überwachbarkeit auf Unternehmensniveau erwarten – GitLab liefert genau das.

Bohdan Zakharchuk

CEO und Gründer, Boundeal Inc.

Antragsformular

Bewirb dich noch heute für das GitLab-für-Start-ups-Programm. Unser Team wird sich mit dir in Verbindung setzen und dich beim Einstieg in GitLab unterstützen. Wir sind gespannt darauf, welche innovativen Produkte du mit unserer Unterstützung entwickelst.

Alle Felder sind Pflichtfelder.

Anträge werden während US-amerikanischer Feiertage nicht bearbeitet. Rechne in dieser Zeit mit einer längeren Antwortzeit.

Häufig

gestellte Fragen

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