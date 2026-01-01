Nachdem du dich beworben hast, bitten wir dich möglicherweise um zusätzliche Informationen, um deine Anspruchsberechtigung zu prüfen. Mit der Aufnahme in das GitLab-für-Start-ups-Programm unterliegen alle Programmteilnehmer(innen) der GitLab-Abonnementvereinbarung .{data-ga-name="gitlab subscription agreement" data-ga-location="body"}.

Bei selbst gehosteten Instanzen müssen Benutzer(innen) Nutzungs- und Analysefunktionen aktivieren. Das GitLab-für-Start-ups-Programm wird nach alleinigem Ermessen von GitLab angeboten und kann geändert werden.

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