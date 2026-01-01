Die Deployment-Zeiten haben sich erheblich verkürzt, sodass SURF Lösungen für Forschungs- und Bildungseinrichtungen deutlich schneller bereitstellen kann. „Früher haben wir die Hardware gekauft, eingebaut, angeschlossen und das Betriebssystem installiert. Von dort aus sind wir direkt zum Deployment mit GitLab CI für Infrastructure as Code gewechselt. Deployments dauerten vorher zwei Wochen, jetzt einen Tag – und das ist der ungünstigste Fall bei einem wirklich komplexen Cluster", erklärt Giuseppe Gianquitto, Cloud Lead Architect, Research and Development Services.

Der Workflow ist vereinfacht – nicht nur dank des GitLab Flow, sondern auch dank CI/CD-Templates, die es Teams ermöglichen, Infrastructure as Code (IaC) zu nutzen und komplexe Systeme auf strukturierte und reproduzierbare Weise bereitzustellen. „GitLab ist das Rückgrat unserer Deployments – von Datenanalysen bis hin zu verteilten IoT-Plattformen. Wir verlassen uns auf GitLab, um komplexe Lösungen schnell bereitzustellen", sagt Machiel Jansen, Leiter der Gruppe Scalable Data Analytics.

Die Einheit Research and Development Services bei SURF entwirft und stellt Kubernetes-Cluster als IaC bereit, mit Anwendungen aus Dutzenden von Repositories in einem modularen und erweiterbaren Design – mit GitLab als Backbone. „Wir stellen Kubernetes-Cluster für unsere Entwickelnden bereit. Diese Cluster sind von Anfang an so konfiguriert, dass Entwickelnde direkt eine Anwendung erstellen können – produktionsbereit für den Endnutzer. Der gesamte Prozess bis zum produktionsbereiten Cluster dauert jetzt weniger als 25 Minuten", sagt Gianquitto. „Von dem Moment, in dem jemand sagt, 'Ich brauche einen neuen Cluster für ein Projekt mit der Gemeinde Amsterdam oder mit CERN', ist die Umgebung innerhalb von 25 Minuten bereit."

GitLab Runner übernehmen die Authentifizierung gegenüber der Cloud-Umgebung und führen typischerweise Terraform- und Ansible-Deployments durch, um die erforderliche Infrastruktur und Anwendungen einzurichten. Über 20 Kubernetes-Cluster mit mehr als 300 Nodes versorgen Universitäten und Institute mit komplexen Workloads.

Die Microservices auf diesen Kubernetes-Clustern – von internen Plattformen bis hin zu Endnutzerdiensten – werden über GitLab-Repositories verwaltet. Erstellung, Skalierung und Löschung dieser Anwendungen und Infrastrukturen werden vollständig durch GitLab CI gesteuert. „Unsere DevOps-Teams können produktionsbereite Lösungen innerhalb von Minuten bereitstellen – von Kubernetes bis hin zu komplexen Multi-Cloud- und Multi-Tier-Hybrid-Cloud-Infrastrukturen. GitLab CI/CD in Kombination mit Terraform gibt uns alles, was wir brauchen, um unseren Forschenden und Data Scientists zuverlässige und wiederverwendbare Werkzeuge bereitzustellen", so Gianquitto.

SURF verfügt jetzt über eine einheitliche Plattform für Git, Versionskontrolle, Code-Management, IaC und CI/CD. Die Entwicklungsgeschwindigkeit hat zugenommen und die funktionsübergreifende Zusammenarbeit hat sich verbessert. „Durch CI/CD haben Entwicklungs- und Betriebsteams einen gemeinsamen Rahmen für die Zusammenarbeit. Das ist wahrscheinlich der größte Mehrwert, den GitLab in unsere Teams gebracht hat", sagt Gianquitto.