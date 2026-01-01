デプロイ時間が大幅に短縮され、SURF社は研究・教育コミュニティへのソリューション提供を格段に高速化できました。「以前は、ハードウェアを購入し、設置し、プラグを差し込み、オペレーティングシステムをインストールしていました。そこから、Infrastructure as CodeのためのGitLab CIを使用したデプロイに直接移行しました。デプロイは2週間から1日に短縮されました。つまり、クラスターのデプロイに2週間かかっていたのが、今では本当に複雑なケースでも1日で済みます。それが最悪のシナリオです」と、研究開発サービスのクラウドリードアーキテクトであるGiuseppe Gianquitto氏は述べています。

ワークフローが簡素化されたのは、 GitLab Flowだけでなく、CI/CDテンプレートのおかげでもあります。これにより、チームはInfrastructure as Code（IaC）を活用し、複雑なシステムを合理的で再現可能な方法でデプロイできるようになりました。「GitLabは、データ分析からIoT分散プラットフォームまで、私たちのデプロイの基盤です。複雑なソリューションを迅速に作成するためにGitLabに依存しています」と、スケーラブルデータ分析グループの責任者であるMachiel Jansen氏は語っています。

SURF社内の研究開発サービス部門は、モジュラーでプラガブルな設計を使用し、数十のリポジトリにアプリケーションを分散させて、GitLabを基盤としてKubernetesクラスターをIaCとして設計・デプロイしています。「開発者向けにKubernetesクラスターをデプロイしています。これらのクラスターは、開発者がアプリケーションを作成し、エンドユーザー向けにプロダクション対応できるよう、すべて準備された状態で立ち上がります。現在、プロダクトクラスターまでの全プロセスは25分未満です」とGianquitto氏は述べています。「開発者が『アムステルダム市やCERNプロジェクトでプロダクションに移行するため、新しいクラスターが必要です』と言った瞬間から、環境は25分以内に準備完了します。」

GitLab Runnerはクラウド環境への認証を担当し、通常はTerraformとAnsibleデプロイメントを実行して、必要なインフラストラクチャとアプリケーションをセットアップします。20を超えるKubernetesクラスターと300を超えるノードが、複雑なワークロードを持つ大学や研究機関にサービスを提供しています。

これらのKubernetesクラスター上で実行されるマイクロサービスは、内部プラットフォームからエンドサービスまで、GitLabリポジトリ全体で設計されています。これらのアプリケーションとインフラストラクチャの作成、スケーリング、削除は、すべてGitLab CIによって駆動されています。「私たちのDevOpsチームは、Kubernetesからマルチクラウドやマルチティアの複雑なハイブリッドクラウドインフラストラクチャまで、数分でプロダクション対応ソリューションをプロビジョニングできます。TerraformとのシナジーによるGitLab CI/CDは、研究者やデータサイエンティストに信頼性が高く再利用可能なツールを提供するために必要なすべてを提供してくれます」とGianquitto氏は語っています。

SURF社は現在、Git、バージョン管理、コード管理、IaC、CI/CDのための単一プラットフォームを持っています。開発者のスループットが向上し、部門横断的な関係も改善されました。「主にCI/CDにより、開発チームと運用チームに協力のフレームワークが生まれました。これは、GitLabが私たちのチームにもたらした最も価値の高い成果だと思います」とGianquitto氏は述べています。