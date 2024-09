Warum du eine kontinuierliche Integration implementieren solltest

Bei der kontinuierlichen Integration (CI) wird der Code in der Regel mehrmals am Tag in einem gemeinsamen Repository zusammengeführt. Innerhalb der Repository- oder Produktivumgebung werden automatisierte Builds und Tests durchgeführt, um sicherzustellen, dass keine Integrationsprobleme oder Probleme mit der Zusammenführung des Codes auftreten. CI-Pipelines führen automatisierte Tests durch. Der neue Code besteht entweder diese Tests und geht zur nächsten Stufe über oder er schlägt fehl. Dadurch wird sichergestellt, dass nur CI-validierter Code jemals in die Produktion gelangt.