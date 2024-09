So wählst du das richtige Tool für die kontinuierliche Integration aus

Bewertungen von Benutzer(inne)n und Branchenanalyst(inn)en können eine unvoreingenommene Meinung sein und geben zusätzliche Einblicke, warum eine bestimmte CI-Lösung besser geeignet ist als eine andere.

Was sagen die Kund(inn)en dieser CI-Tools? Mundpropaganda ist ein aussagekräftiger Indikator dafür, wie gut sich die Funktionen eines KI-Tools tatsächlich in Workflows umsetzen lassen. Wenn du an einer bestimmten CI/CD-Plattform interessiert bist, finde mehr über ihre Kund(inn)en heraus. Lies dir Fallstudien durch und suche nach Kund(inn)en mit ähnlichen Problemen oder einer ähnlichen Branche wie deiner.

Was sagen die Analyst(inn)en? Zufriedene Kund(inn)en weisen nicht immer auf Mängel hin, doch Branchenexpert(inn)en bieten eine neutrale Perspektive, die zu deiner fundierten Entscheidung beitragen kann. Lies Berichte und Branchenpublikationen, um zu erfahren, wie Expert(inn)en eine CI/CD-Plattform nach strengen Kriterien bewerten.

Sobald du genügend Informationen gesammelt hast, nimm an Webinaren teil, um mehr über ein Produkt zu erfahren und Fragen zu stellen. Demos und kostenlose Testversionen ermöglichen es dir, Funktionen zu testen und zu sehen, wie eine Plattform innerhalb eines tatsächlichen Workflows abschneidet.

Im Folgenden findest du einige Ressourcen, mit denen du mehr über CI-Produkte erfahren und Bewertungen von Benutzer(inne)n und Analyst(inn)en lesen kannst:

G2 ist der größte Technologiemarktplatz, auf dem Unternehmen die Technologien entdecken, überprüfen und verwalten können, die sie benötigen, um ihr Potenzial auszuschöpfen.

TrustRadius ist eine weitere Quelle für vertrauenswürdige Bewertungen von Benutzer(inne)n zu Unternehmenstechnologien. Benutzer(innen) werden zu bestimmten Kriterien wie der Wahrscheinlichkeit einer Empfehlung, der Benutzerfreundlichkeit, der Leistung, dem Return on Investment und anderen befragt. TrustRadius eignet sich auch gut für direkte Vergleiche von Plattformen.

Forrester ist ein Marktforschungsunternehmen, das Berichte und Einblicke zu Technologien in einer Vielzahl von Kategorien bietet. The Forrester Wave™: Cloud-native Tools für kontinuierliche Integration ist ein kostenloser Bericht, der die beliebtesten Tools für Cloud-native CI bewertet.

Gartner ist ein globales Forschungs- und Beratungsunternehmen, das Technologieeinblicke für eine Vielzahl von Branchen bietet. Neben seiner Forschung zu CI hat Gartner kürzlich eine neue Kategorie mit der Bezeichnung Value Stream Delivery Platforms eingeführt, die alle Phasen des Softwareentwicklungszyklus umfasst, einschließlich der kontinuierlichen Integration.

GitLab bietet unter anderem Daten und Vergleiche zu anderen DevOps-Tools sowie zu Tools für CI, SCM, Agile Planning und Sicherheit.

Das richtige CI-Tool bietet einen Wettbewerbsvorteil in der aktuellen Entwicklungslandschaft. Teams, die die richtige CI-Strategie für ihre Anforderungen verwenden, produzieren viel schneller qualitativ hochwertigere Software und können wertvolle Ressourcen freisetzen, um sich auf langfristiges Wachstum und Innovation zu konzentrieren. Während CI Teams dabei helfen kann, die Anzahl der Bereitstellungen zu erhöhen und die Codequalität zu verbessern, wird die Auswahl des richtigen CI-Tools für die Anforderungen deines Unternehmens den größten Erfolg verzeichnen.