Avec le SaaS GitLab Ultimate, Iron Mountain a pu réduire les coûts associés à la gestion de l'infrastructure tout en augmentant de manière sécurisée la vélocité en matière de production. La société a réduit de près de moitié le nombre de machines virtuelles (VM) sur site, ce qui a permis d'économiser plus de 60 000 dollars par an en coûts de maintenance et plus de 90 000 en main-d'œuvre.

« GitLab nous a fourni les bases et la plateforme nécessaires à la mise en place de notre Scaled Agile Framework », ajoute Hayelom Tadesse, Vice President of Enterprise Technology chez Iron Mountain. Nous sommes désormais en mesure de collaborer au sein de nos équipes informatiques et avec nos principales parties prenantes. »Les epics dans GitLab permettent aux équipes d'Iron Mountain d'organiser et de suivre les tickets en fonction d'un thème stratégique. Les membres de l'équipe peuvent utiliser les fonctionnalités d'epics pour créer un modèle de gouvernance en matière de développement qui prend en charge de grandes initiatives pluriannuelles.

Jason Monoharan, Vice President of Technology de Iron Mountain, estime que la société GitLab possède une feuille de route et un esprit de communauté qui s'alignent sur les meilleures pratiques Agile. « La vision de GitLab, qui consiste à aligner la planification stratégique et les objectifs du projet avec le code base, est très convaincante. En outre, j'apprécie leur constant investissement dans la plateforme tandis qu'ils travaillent encore à son amélioration », déclare-t-il. Jason Monoharan ajoute que l'équipe de GitLab a collaboré étroitement avec les équipes d'Iron Mountain pour définir des fonctionnalités prioritaires.

Chez Iron Mountain, la vision unique de GitLab aide les équipes à comprendre les exigences liées à leurs capacités et leur permet de se concentrer sur les travaux prioritaires afin d'accélérer la fourniture sécurisée de services innovants, tout en garantissant la sécurité des pipelines et en améliorant la productivité.