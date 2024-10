Après huit années de collecte de données et de recherche, le programme de recherche Accelerate State of DevOps de DORA a développé et validé quatre éléments qui mesurent la vitesse de livraison des logiciels et un cinquième pour la stabilité : (1) la fréquence de déploiement, (2) la durée d'exécution des modifications, (3) le temps moyen de restauration et (4) le taux d'échec des modifications, ainsi que (5) la fiabilité. Les résultats du rapport aident les équipes à mesurer et à améliorer leurs performances DevOps. GitLab offre une visibilité prête à l'emploi sur les métriques DORA pour les équipes afin de mesurer l'état actuel, de fournir une visibilité sur l'ensemble du flux de valeur, de simplifier les objectifs de l'entreprise et de promouvoir une culture de collaboration