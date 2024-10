Le travail de l'équipe DevSecOps n'a pas pris fin au moment du décollage.

Le premier vol d'un vaisseau est en effet considéré comme expérimental, car les ingénieurs s'attendent à détecter des problèmes après le lancement qui seront ensuite classés par ordre de priorité. Odysseus n'a pas échappé à la règle, « malgré la sévérité de nos tests, il nous a tout de même réservé quelques petites surprises après son décollage », explique James Blakeslee. « Il nous a donc fallu corriger le logiciel en cours de vol... Avec des délais plus serrés... Des enjeux plus élevés... L'atmosphère était pour le moins tendue. »

En raison de la chronologie imposée par la mécanique orbitale et les contraintes thermiques, des délais spécifiques devaient être respectés pour l'envoi des correctifs à l'atterrisseur, à la fois en cours de vol et après l'alunissage. Pour pouvoir créer et déployer rapidement ces correctifs (y compris les correctifs pour les télémètres laser, les communications et la navigation), l'équipe s'est énormément appuyée sur les pipelines d'intégration continue (CI) de GitLab pour garantir que les correctifs n'introduisaient aucun défaut dans le système.

Selon James Blakeslee, les pipelines CI permettent aux équipes d'examiner le logiciel et d'effectuer des contrôles d'assurance qualité bien plus rapidement que dans le cadre d'un processus manuel. Les développeurs d'Intuitive Machines ont pu créer leurs propres tests de régression, d'intégration, d'assurance qualité et d'acceptation pour les exécuter dans les pipelines. Tous ces tests leur permettaient de mieux comprendre le code modifié et de garantir que les correctifs n'introduisaient pas de nouveaux défauts, qu'ils étaient compatibles avec les logiciels utilisés au sol et qu'ils corrigeaient bien les problèmes qu'ils étaient censés résoudre.

« Nous avons tout inspecté dans les pipelines CI », explique James Blakeslee, en précisant que l'exécution des pipelines est 20 fois plus rapide avec GitLab. « Il est capital de fournir de bons correctifs à l'engin. Dans le cas contraire, comme vous pouvez l'imaginer, c'est tout le projet qui s'écroule. Le sort de la mission étant en jeu, il était essentiel d'utiliser un outil de vérification. Dans notre cas, cet outil était GitLab. »

Ces pipelines CI ont également aidé les équipes DevSecOps à créer des correctifs lors de l'alunissage inattendu du vaisseau à un angle qui a entraîné de graves problèmes de communication. Les équipes ont dû rapidement développer plusieurs correctifs logiciels, les vérifier à l'aide des pipelines CI et restaurer rapidement les systèmes de communication, afin d'envoyer les correctifs à quelque 400 000 kilomètres pour que l'atterrisseur fonctionne à nouveau.