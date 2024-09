Ally est aujourd'hui à mi-chemin de son objectif visant à éliminer totalement sa chaîne d'outils. L'entreprise économise déjà environ 300 000 dollars par an en réduisant les temps d'arrêt des développeurs et les coûts liés aux outils. Qui plus est, Ally Bank faisait face à 20 pannes de pipeline par an, mais en 2022 (un an seulement après le début de la migration vers la plateforme DevSecOps de GitLab), Ally n'a enregistré que deux pannes au total, rapporte Ram Kothur. « Nous économisons toutes les heures que nous passions d'habitude à régler ces échecs de pipeline », ajoute-t-il. « Nous avons fait la moitié du travail pour nous débarrasser de tous nos autres outils et nous en tirons déjà de grands avantages. »

En moyenne, les applications qu'Ally a migrées vers GitLab bénéficient d'une réduction de 50 % du temps de déploiement. La plateforme DevSecOps facilitant le développement et le rendant plus efficace, les développeurs disposent désormais de plus de temps pour innover et mettre en œuvre davantage de fonctionnalités dans les mêmes délais.

En plus de cette réactivité et de ce rendement renforcés, l'intégration de la sécurité dans la plateforme DevSecOps a permis à Ally de réduire la consommation de ses outils de sécurité en utilisant GitLab. Aujourd'hui, Ally surveille et teste la sécurité dès le début du cycle de développement logiciel, lorsqu'il est plus facile et plus rapide de résoudre les problèmes qui peuvent survenir. Et, cela implique une meilleure sécurité. L'équipe de développement utilise également l'automatisation intégrée à la plateforme DevSecOps pour effectuer des scannings de sécurité en continu, garantissant ainsi la sécurité de leurs applications plus efficacement. En bref, GitLab simplifie les efforts de sécurité des applications de l'entreprise.

« La plateforme GitLab nous permet de renforcer la sécurité et la conformité de nos pipelines », explique Ram Kothur. « Le contrôle en amont de la sécurité et la visibilité qu'offre la plateforme sur l'ensemble du processus sont importants pour nous. Nous n'avons plus à vérifier la sécurité et la conformité de nos pipelines à un stade avancé du cycle de développement logiciel, où il est plus laborieux de revenir en arrière et de corriger d'éventuels problèmes. La sécurité est notre priorité absolue. Et la plateforme GitLab nous facilite grandement la tâche dans ce domaine. Ne pas consacrer autant d'efforts sur les vulnérabilités permet de simplifier le développement et le déploiement. »