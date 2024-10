La transformación digital está remodelando los sectores mediante un cambio drástico en los negocios y modelos operativos existentes. La cuestión ahora no es si realizar la tranformación digital o no, sino cuándo podemos transformarnos para seguir siendo competitivos. Es importante modernizar las operaciones de TI para lograr la transformación digital, pero generar una cultura digital en toda la organización es fundamental. Si no se crea la cultura necesaria, se pone en peligro el éxito de las iniciativas: un 70 % de los «programas de cambio» no alcanzan los objetivos fijados según McKinsey

¿Cómo logran el éxito las organizaciones? Según esta investigación de McKinsey, las métricas de éxito se dividen en las siguientes cinco categorías clave:

Contar con líderes adecuados y con experiencia en el sector digital

Capacitar a los futuros trabajadores

Proporcionar a los empleados los medios para innovar en sus métodos de trabajo

Realizar una mejora digital de las herramientas cotidianas

Comunicarse con frecuencia a través de métodos tradicionales y digitales

GitLab facilita el logro de cuatro de las cinco métricas clave identificadas para el éxito de la transformación digital. De hecho, seguimos estos principios dentro de GitLab para lograr una fuerza de trabajo totalmente remota y crear un entorno de trabajo colaborativo.